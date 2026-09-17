Así va la puja por el presupuesto de 2027: MinHacienda quiere echarle tijera a $45 billones

El Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 ya superó su primer paso en el Congreso, pero la discusión decisiva sobre el tamaño del gasto apenas comienza. Las Comisiones Económicas aprobaron el monto global de $634,9 billones, mientras el Gobierno De la Espriella pretende recortar $45 billones mediante su propuesta de Ley de Rescate Económico o Ley de Ajuste Fiscal.
La fecha clave es el 25 de septiembre, cuando el proyecto deberá superar su primera votación en el Congreso, pero ese recorte no está garantizado, pues requiere la aprobación del Legislativo. Posteriormente tendrá que recibir el visto bueno definitivo antes del 20 de octubre.
Cabe recordar que el presupuesto presentado por el Gobierno equivale al 29,9% del PIB, frente al 28,5% de la propuesta anterior. Sin embargo, el nivel de gasto planteado está asociado a un déficit fiscal de 9,4% del PIB para el 2027.
La propuesta de ajuste busca reducir ese desequilibrio. Si el Congreso aprueba el recorte de $45 billones, el gasto efectivamente ejecutado pasaría de $635 billones a $590 billones. Con ese cambio, el crecimiento del gasto ajustado frente a 2026 bajaría de 11,4% a 3,5%. A su vez, el ajuste también tendría efecto sobre las cuentas fiscales: el déficit total del Gobierno Nacional Central pasaría de 9,4% a 7,2% del PIB, mientras que el déficit primario (ingresos y gastos) se reduciría de 4,5% a 2,3% del PIB.
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