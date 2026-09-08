¿Se congelará el pago de la deuda? La propuesta que enciende el debate sobre el Presupuesto 2027

El senador del Centro Democrático, Christian Garcés, ponente del Presupuesto General de la Nación de 2027, planteó al Gobierno estudiar un aplazamiento del pago de la deuda pública previsto para el próximo año.
“He propuesto que se estudie a fondo aplazar el pago de deuda, porque $150 billones para el próximo año es muy alto y necesitamos dirigir recursos a aumentar la inversión, que quedó estancada”, afirmó Garcés.
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Según el congresista, liberar parte de esos recursos permitiría aumentar la inversión y facilitar el cumplimiento del programa de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Para ello, consideró necesario hacer una reforma de fondo al presupuesto presentado inicialmente por la administración anterior.