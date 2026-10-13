“Está pendiente plantearle al Gobierno reglas de juego que respeten la autonomía gremial”, presidente saliente de Analdex

Javier Díaz, presidente saliente de Analdex, ha guiado por cerca de 30 años a Analdex y recientemente anunció su retiro. El líder gremial habló en profundidad sobre las razones de su renuncia, aclaró rumores y habló sobre nuevas propuestas para su futuro.
Tras las recientes tensiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella con algunos gremios, habló de la autonomía de los gremios, la relación de estas organizaciones con el Gobierno y las dificultades financieras que atraviesan las empresas exportadoras.
Entérese: Exportadores presentan hoja de ruta al Gobierno de la Espriella: la meta es alcanzar US$50.000 millones anuales