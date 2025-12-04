¿Gobierno intervendrá el precio del gas? Alistan decreto para controlar aumentos y ajustar fórmula tarifaria

Colombia enfrenta desafíos crecientes en su seguridad energética. Hace un año el país importaba solo el 4% del gas que consumía; hoy esa proporción llegó al 20% para atender la demanda nacional. Esto ocurre en un contexto en el que las reservas probadas de gas han caído 57% desde 2014.
Esta combinación de menor oferta local y mayor dependencia externa ya comienza a reflejarse en las tarifas. En regiones como Antioquia y el Eje Cafetero, Naturgas alertó que los usuarios verán incrementos de hasta 25% desde febrero de 2026, debido a que las empresas están encontrando un gas cada vez más costoso en el mercado.
Puede leer: Lo que debe saber sobre el aumento del gas en Antioquia: ¿para quiénes subirá y desde cuándo?
Ante este panorama, el Ministerio de Minas y Energía anunció un paquete de medidas extraordinarias para contener el alza en las tarifas del gas. Entre estas acciones se incluyen la expedición de una resolución y un plan de 20 acciones “inmediatas y estructurales” para asegurar el suministro en todo el país y frenar prácticas especulativas en el mercado.
“Frente al debate que está abierto a nivel nacional sobre los precios y el suministro del gas natural en el país, queremos enviar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que hay molécula, hay gas y vamos a llegar al mercado esencial, incluyendo al Gas Natural Vehicular. Sin embargo, hemos adoptado un paquete de medidas urgentes dentro de los cuales estamos próximos a publicar un decreto para estabilizar los precios”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Agregó que no permitirán que estas circunstancias “lleven a la especulación”.