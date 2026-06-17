Precio del dólar en mínimos de seis años: estos son los cinco efectos para el bolsillo y la economía

Volatilidad es la palabra que mejor define el comportamiento del dólar en las últimas semanas. De hecho, ayer el dólar cerró en $3.426,93 y tocó mínimos no vistos desde la pandemia. Por eso, Alexander Ríos, CEO de Inverxia, recuerda que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica hoy en $3.427 (17 de junio de 2026), niveles que no se veían desde finales de 2020. “Esta fuerte apreciación del peso, impulsada por un dólar global más débil, carry trade atractivo por el diferencial de tasas con la Reserva Federal, remesas robustas y las operaciones de manejo de deuda del Gobierno, genera efectos asimétricos frente a un DXY que se valoriza a nivel global ente las expectativas de la FED”, explica el economista. Así las cosas, la caída del dólar en Colombia responde a una combinación de factores externos e internos que han mejorado la percepción de riesgo sobre el país. Aunque la debilidad global de la divisa estadounidense ha contribuido a la apreciación del peso, los analistas señalan que en los últimos días han predominado dos elementos: una reducción de la aversión al riesgo en los mercados ante el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y una mayor probabilidad de un giro político en Colombia hacia un gobierno percibido como favorable al mercado tras los resultados de las más recientes encuestas. Ríos recopila este panorama en consecuencias favorables y desfavorables de un dólar debil en Colombia. En el primer caso, habrá mayor poder adquisitivo del consumidor, alivio en las finanzas públicas por el servicio de la deuda externa, y alivios en la inflación por importados, particularmente en la economia real. En el segundo caso, habrá exportaciones debiles y debilidad en la balanza cambiaria, e impactos en el ingreso de los hogares via remesas. Siga leyendo: Precio del dólar se desploma a $3.475, nivel que no se veía desde el 2021

El dólar mantendrá esta volatilidad

Bajo esta premisa, las principales comisionistas aseguraron que el dólar mantendrá esta volatilidad hasta que se defina quién se quedará en la Casa de Nariño. Es por esto que, mientras algunas entidades estiman que la divisa podría ubicarse cerca de $3.400, otras consideran que podría acercarse a $4.000, dependiendo de la reacción de los inversionistas al nuevo gobierno y del contexto internacional.

Los efectos del dólar bajo

Aunque un dólar barato parece ser beneficioso, lo cierto es que trae efectos mixtos para la economía. Uno de los principales efectos de la caída del dólar se refleja en la inflación y en el costo de la canasta familiar. Esta última está compuesta por más de 400 productos y, según datos del Dane, cerca de 38% corresponde a bienes importados o que dependen de insumos comprados en el exterior y pagados en dólares. Por esta razón, cuando la divisa estadounidense pierde valor frente al peso, disminuyen los costos de importación y se reduce la presión sobre los precios que enfrentan los consumidores. El efecto se transmite tanto a productos finales como a materias primas utilizadas por la industria. Andrés Langebaek, exvicepresidente de Anif, explicó que uno de los principales beneficios de la revaluación del peso es su contribución a contener la inflación. “El pan es hecho con trigo importado, en la medida en que el peso se revalúa, el trigo baja de precio y eso ayuda a que la inflación no aumente tanto”, señaló. Lo mismo ocurre con otros bienes y alimentos cuya producción depende de insumos adquiridos en el exterior.

Impacto negativo del dólar bajo

Sin embargo, el impacto no es uniforme para toda la economía. Langebaek advirtió que algunos sectores industriales que compiten con productos importados pueden verse perjudicados por el abaratamiento de los bienes extranjeros. Otro efecto del dólar barato recae en las exportaciones. De hecho, el PIB de Colombia en 2025 llegó a US$460.000 millones y las exportaciones alcanzaron US$50.201 millones, por lo que una parte importante de la actividad económica depende de las ventas externas. En ese contexto, un dólar más barato representa un desafío para los sectores exportadores, ya que reduce los ingresos que reciben en pesos por cada dólar facturado en los mercados internacionales. El efecto es especialmente relevante para actividades como las flores, el banano, el café y las manufacturas, cuyos ingresos están denominados en dólares mientras buena parte de sus costos se pagan en pesos. Con una tasa de cambio más baja, las empresas reciben menos moneda local por sus ventas externas, lo que puede afectar sus márgenes de rentabilidad. Las remesas son otro de los frentes que sienten el impacto de un dólar más barato. Miles de hogares colombianos reciben recursos enviados por familiares desde Estados Unidos y otros países, por lo que una tasa de cambio más baja implica que cada dólar girado se convierte en una menor cantidad de pesos al momento de llegar al país.

La divisa abrió en $3.425,01, lo que representó un alza de de $0,15 frente a la TRM que para hoy se ubica en $3.427,07, por lo que aún se mantiene en niveles no vistos desde el de enero de 2021.

Según Langebaek, este efecto cobra relevancia debido al creciente peso que tienen las remesas en la economía colombiana. El experto señaló que las remesas de trabajadores en el exterior alcanzaron US$12.708 millones el año pasado, frente a US$11.468 millones registrados en 2024, lo que representó un aumento superior a US$1.000 millones. En este contexto, una menor tasa de cambio reduce el valor en pesos de esos recursos, aun cuando los montos enviados desde el exterior se mantengan estables. En la práctica, esto significa una reducción del poder adquisitivo de esos ingresos para cubrir gastos cotidianos, ahorrar o realizar inversiones. Aunque un dólar más barato beneficia a quienes consumen bienes importados o tienen gastos en moneda extranjera, también implica menores ingresos en pesos para las familias que dependen de las remesas o que ganan en dólares, una fuente cada vez más importante de recursos para los hogares colombianos. Siga leyendo: El dólar rompió la barrera de los $3.500 y cerró en mínimos de hace cinco años

Impacto del dólar barato en el bolsillo

La apreciación del peso también tiene implicaciones para las finanzas personales. Quienes mantienen parte de sus ahorros en dólares ven una reducción en el valor de esos recursos cuando los convierten a pesos, ya que cada dólar comprado anteriormente representa ahora una menor cantidad de moneda local. Por el contrario, los colombianos que tienen gastos en el exterior resultan beneficiados. Viajes, estudios internacionales, compras en plataformas extranjeras y pagos de servicios denominados en dólares requieren menos pesos que hace algunos meses, lo que mejora el poder adquisitivo de quienes consumen bienes y servicios fuera del país. Para los inversionistas, este escenario también pone sobre la mesa la importancia de la diversificación. Aunque los activos internacionales pueden ofrecer buenos rendimientos, la evolución de la tasa de cambio influye directamente sobre las ganancias medidas en pesos. Por ello, los expertos recomiendan evaluar no solo el comportamiento de las inversiones, sino también el riesgo cambiario asociado a mantener una parte del patrimonio expuesta a monedas extranjeras. En contexto: Bolsas suben y petróleo cae tras acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El peso colombiano es la moneda emergente que más se ha revaluado en el último año