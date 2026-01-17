Bandeja paisa más costosa: hasta $19.000 subió en últimos 5 años

Para los restauranteros de Medellín la bandeja paisa es mucho más que un plato típico que hace parte del menú, se trata de un símbolo de identidad cultural, orgullo gastronómico y un atractivo turístico que atrae a comensales de diferentes ciudades y países del mundo. La preocupación de los establecimientos se centra en la retadora subida de costos que comenzó con la pandemia y este año podría ser jalonada por la subida del salario mínimo decretada por el presidente Gustavo Petro. La estrategia de algunos es tratar de absorber los costos al máximo para evitar subir más el afamado plato, pues en los últimos cinco años ya se ha encarecido alrededor de un 47,5%, según cálculos de EL COLOMBIANO a través de un sondeo.
