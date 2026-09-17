Desde enero se sabía que faltaban $5 billones para las pensiones: aquí las dos razones del desfase

El desfase presupuestal de $5 billones que enfrenta el Estado para garantizar el pago de las pensiones en Colombia no surgió estos últimos días. El problema comenzó a configurarse desde finales del año pasado, cuando se anunció un incremento del salario mínimo que terminó siendo superior al previsto en el Presupuesto General de la Nación para 2026.
El aumento del salario mínimo elevó el costo de las pensiones que están vinculadas a ese valor. El meollo del asunto es que el Presupuesto General de la Nación (PGN) había sido elaborado con una proyección menor, lo que abrió una diferencia entre los recursos calculados inicialmente y el dinero que finalmente se necesita para cubrir las mesadas.
La situación volvió a ocupar la atención pública porque actualmente faltan recursos para cubrir los pagos correspondientes a noviembre y diciembre.
La propia Natalia López Fuentes, ministra de Trabajo, señaló ante el Congreso que Colpensiones requiere actualmente cerca de $58 billones y que existe un faltante de $5 billones para cubrir las mesadas de esos dos meses.
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Para entender el tamaño del problema, el costo total del pago de pensiones este 2026 quedó presupuestado en alrededor de $80 billones para cerca de 1,4 millones de colombianos, según datos de Asofondos. A continuación le explicamos las dos razones que tienen en vilo esa plata: