Desde enero se sabía que faltaban $5 billones para las pensiones: aquí las dos razones del desfase

El desfase presupuestal de $5 billones que enfrenta el Estado para garantizar el pago de las pensiones en Colombia no surgió estos últimos días. El problema comenzó a configurarse desde finales del año pasado, cuando se anunció un incremento del salario mínimo que terminó siendo superior al previsto en el Presupuesto General de la Nación para 2026. El aumento del salario mínimo elevó el costo de las pensiones que están vinculadas a ese valor. El meollo del asunto es que el Presupuesto General de la Nación (PGN) había sido elaborado con una proyección menor, lo que abrió una diferencia entre los recursos calculados inicialmente y el dinero que finalmente se necesita para cubrir las mesadas. La situación volvió a ocupar la atención pública porque actualmente faltan recursos para cubrir los pagos correspondientes a noviembre y diciembre. La propia Natalia López Fuentes, ministra de Trabajo, señaló ante el Congreso que Colpensiones requiere actualmente cerca de $58 billones y que existe un faltante de $5 billones para cubrir las mesadas de esos dos meses. Consulte: Déficit pensional de Colpensiones subió a $40 billones por alto incremento del salario mínimo, según Asofondos Para entender el tamaño del problema, el costo total del pago de pensiones este 2026 quedó presupuestado en alrededor de $80 billones para cerca de 1,4 millones de colombianos, según datos de Asofondos. A continuación le explicamos las dos razones que tienen en vilo esa plata:

Razón 1: alto incremento del salario mínimo

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, le contó a EL COLOMBIANO que el salario mínimo terminó siendo 18 puntos porcentuales superior a lo previsto en el PGN, situación que elevó el costo de las pensiones. La razón está en que una parte importante de las pensiones de Colpensiones está asociada al salario mínimo. Cuando este aumenta, también lo hacen esas mesadas, lo que dispara el gasto que debe cubrir el sistema. Andrés Felipe Izquierdo, CEO de Soluciones Pensionales ISP, sostuvo el presupuesto presentado por el anterior gobierno Petro para este año contemplaba un incremento de 6% en el costo de las pensiones de Colpensiones. Sin embargo, cerca de la mitad de las mesadas de la entidad corresponde al salario mínimo y estas crecieron 23%, mientras las demás aumentaron 5,2%, de acuerdo con el IPC. Entérese: Colombia Mayor amplió el plazo del séptimo ciclo: es es la nueva fecha límite para reclamar el subsidio La diferencia entre lo que se había presupuestado y el aumento que finalmente tuvieron las pensiones terminó generando ese desbalance de $5 billones en el pago de las mesadas. Y subiendo las obligaciones del Estado con los pensionados de Colpensiones de $35 billones a $40 billones. Si las pensiones aumentan más de lo previsto en el presupuesto, Colpensiones necesita más recursos para cumplir con sus pagos. Cuando los ingresos y las partidas presupuestales disponibles no son suficientes, el Gobierno debe buscar recursos adicionales. En este caso, el aumento del salario mínimo fue uno de los elementos que incrementó el costo de las mesadas frente a lo que se había calculado cuando se elaboró el presupuesto de 2026.

Razón 2: la solución fue suspendida

En abril de este año, el Gobierno anterior buscó cubrir parte del desfase mediante el Decreto 415 de 2026. La norma pretendía obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, a trasladar de manera rápida a Colpensiones aproximadamente $25 billones, incluidos sus respectivos rendimientos financieros. Esos recursos correspondían a los ahorros de más de 120.000 afiliados que habían decidido trasladarse del régimen privado a público bajo la reforma pensional. La medida no fue bien recibida por las AFP, debido al volumen de recursos que debían trasladar en un periodo corto, además, de la cercanía de las elecciones presidenciales. Por esa razón, Asofondos y otras personas demandaron el decreto ante el Consejo de Estado.

¿Qué pasó con el Decreto 415 de 2026?

A finales de abril de 2026, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente en su totalidad el Decreto 415 de 2026. Lo que significa que todavía no hay un pronunciamiento definitivo. La norma ordenaba a los fondos privados trasladar a Colpensiones los recursos correspondientes a los afiliados que habían cambiado de régimen bajo la reforma pensional. En ese momento, Antonio Sanguino, entonces ministro de Trabajo, señaló que unas 120.000 personas habían aprovechado la ventana de traslado habilitada por la reforma pensional para pasar al régimen público. De ese grupo, el pasado gobierno calculó que el pago de las mesadas de unas 25.000 personas podría verse comprometido por la suspensión del decreto.

El aumento del salario mínimo elevó el costo de las pensiones frente a lo previsto inicialmente en el Presupuesto General de la Nación.

Para esa controversia, Colpensiones argumentó que contaba con un presupuesto superior a $35 billones destinado al pago de los pensionados actuales del régimen público. Sin embargo, aclaró que esos recursos no estaban previstos para cubrir a los nuevos pensionados provenientes de fondos privados mediante el mecanismo contemplado en el artículo 76 de la Ley 2381. Es decir, el problema no se limitaba a los pensionados que ya estaban en el régimen público. También estaba relacionado con los recursos correspondientes a quienes se trasladaron desde los fondos privados mediante la llamada ventana de traslado.

Andrés Felipe Izquierdo sostuvo que la reforma pensional establecía que esos recursos solo podían trasladarse a través del fondo de ahorro del pilar contributivo y que, ante la inexistencia de ese fondo, el dinero continuaría siendo administrado por las AFP. Por esa razón, sostuvo que el Decreto 415 terminó suspendido por el Consejo de Estado, que todavía no ha tomado una decisión de fondo sobre el proceso.

¿De dónde saldrían los $5 billones que faltan?

Ante la falta de esos recursos, Izquierdo señaló que el MinTrabajo deberá acudir al Ministerio de Hacienda para solicitar que se liberen recursos de otros rubros del presupuesto y sean trasladados a Colpensiones. Según su explicación, la alternativa sería sacrificar recursos destinados a otros rubros para completar el dinero necesario para pagar las mesadas de noviembre y diciembre. Izquierdo advirtió que, de no conseguirse esos recursos, Colombia podría enfrentar por primera vez una situación en la que se interrumpa el pago de pensiones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La discusión, por tanto, se concentra en cómo cubrir la diferencia entre el costo real de las obligaciones pensionales y los recursos que fueron contemplados inicialmente en el presupuesto. Le puede gustar: ¿Se complicó fin de año para los pensionados? MinTrabajo dice que “no está la plata” para pagar pensiones de noviembre y diciembre

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