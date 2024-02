Con un mensaje en su cuenta de X, la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, expresó su malestar por declaraciones en su contra por parte de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.

¡Se me acabo la paciencia! Estuve 8 meses en el gobierno; es decir, salí hace 9 meses. Si en esos 9 no pudieron mejorar los resultados de Agricultura, ¿de quién es la responsabilidad e ineptitud? #MiaNo 🤦🏼‍♀️ https://t.co/QJZaqtVEQg — Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) February 4, 2024

Pero, ¿a qué estaba haciendo referencia? Consultada por este diario sobre esa nota, López explicó que hacía referencia a unas declaraciones que recientemente le dio Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a María Jimena Duzán, en las que, según la exministra, la responsabilizó de los flojos resultados que en materia agraria se están observando. “Rojas salió en una entrevista con María Jimena Duzán echándome a mí la culpa de que les vaya mal en agricultura. No más. Yo estuve 8 meses en esa cartera, ya han pasado 9, ¿y qué hicieron? Nada. ¿Entonces, por qué me echan la culpa a mí? Ellos llevan 9 meses y por eso dije: No más. Se me acabó la paciencia”, comentó la exministra López. Y es que según Rojas, el presidente Petro quiso tener en su gabinete aliados que reivindicaban los principios liberales, pero que cuando se introdujo una norma que facilitaba la compra de tierras para cumplir los compromisos del acuerdo de paz, la entonces ministra de Agricultura dijo que eso iba contra sus principios. Por su parte, López insistió en que los resultados son tan escasos que hasta el mismo presidente Petro ha regañado a su equipo de gobierno.

¿Pero mientras usted estuvo en el Ministerio de Agricultura, sí tuvo paciencia? , le indagó este diario: “Yo me comprometí porque a mí quien me ofreció el Ministerio personalmente fue el presidente, y me insistió. Yo no quería, porque había sido ministra y viceministra de Agricultura, pero estaba muy entusiasmada con la reforma agraria y por eso me comprometí con trabajar y estuve 8 meses de una manera absolutamente intensa. Lo hice con mucho compromiso”. Destacó, por ejemplo, la pelea que dio por el incremento que tuvo el presupuesto de agricultura. “Esa fue una pelea dura que di. Y me opuse a la expropiación y esa fue la primera fricción con el gobierno, pero el presidente cuando yo renuncié por eso echó para atrás el artículo que en ese sentido había en el Plan de Desarrollo, y que después lo trataron de meter”. “Yo trabajé con mucho entusiasmo y creí en el proyecto. Lo que me tiene cansada es que solo salen a decir que no les va bien, por lo que yo hice”, reiteró.