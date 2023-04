“El interés es por llegar al precio justo de la leche”

“Esa parte del país nos representa el 12% del acopio de leche y debe pasar por esa carretera, incluso para llegar a Sopó en Cundinamarca. Por esta contingencia hemos perdido alrededor de un millón de litros, pues las demoras en el transporte hacen que en ocasiones el líquido no llegue en las condiciones requeridas para procesarla. Antes, una tractomula que salía de Guachucal, Nariño, hacia nuestras plantas tardaba 12 horas, hoy demora hasta 40 horas por los pare y siga y otras complejidades, lo que eleva los costos por más consumo de combustibles y horas extras de trabajo”.

“El año anterior invertimos en una pulverizadora, y en las última semanas ante excedentes de leche que no han salido al mercado la hemos pulverizado para guardarla y tenerla en reserva. De hecho, la pulverizadora ha estado prestando servicios a otras empresas que están pensando lo mismo, y así enfrentar una eventual faltante de leche”.

¿Qué contempla el plan de inversiones de este año?

“Estimamos unos $70.000 millones, de los cuales parte se destinará a modernización de equipos para ser más eficientes. En pulverización están apareciendo nuevos productos, lo que demanda recursos adicionales. También invertimos en innovación tecnológica y en el frente digital para llegarles a los consumidores e interactuar con ellos. Otra área importante es la de sostenibilidad, en lo que avanzamos significativamente en carbono y plástico neutro, pero nos toca seguir empujando en materiales de empaque y la capacidad de reciclar”.

¿Que hitos recientes logró en sostenibilidad?

“La compañía logró recoger la misma cantidad de plástico que puso en el mercado y neutralizar las emisiones de gases efecto invernadero en sus operaciones, como lo suscribió durante el lanzamiento de su nueva esencia hace dos años”.

El año pasado se anunció que Alpina exportaría Bon Yurt a Estados Unidos desde la planta de Entrerríos, en Antioquia, ¿ya arrancó esa operación?

“No. Dados los cambios en el suministro de leche y por contingencias que hemos tenido en la reducción de algunos otros productos, la mayor producción efectiva de Bon Yurt de esa planta la destinamos al mercado nacional. Mantenemos esa iniciativa, así que será cuestión de tiempo para llevar más de ese producto al mercado norteamericano donde se vende muy bien”.

¿Que opinión tiene de las reformas que está planteando el gobierno de Gustavo Petro?

“Somos conscientes alrededor de la voluntad de cambio y que hay temas que así lo requieren como lo laboral, pensional y la salud. Lo más importante es avanzar en el cómo, en la forma. Es necesario respetar cada instancia, escuchar y trabajar con el Congreso y ver qué es lo más conveniente para el país. El cambio es bueno, pero hay que asegurarse de que las soluciones no sean una cura rápida para ciertas cosas, sino que hay que entender cuáles son los impactos adicionales para el resto de los colombianos. Como dice la canción: que la cura no resulte peor que la enfermedad. La reforma tributaria nos dio confianza en el sentido de que hubo escucha y que fuimos capaces de conversar y aunque no hubo consensos absolutos se logró una fórmula viable. Esperemos que eso pase con las reformas que se están promoviendo”.

¿Cuál es el volumen de captación de leche que tiene actualmente la compañía?

“Captamos unos 880.000 litros al día, de los cuales el 26% corresponde a Antioquia (228.800 litros), y alrededor del 35% es de la sabana cundiboyasence. El volumen récord ha estado cerca del millón de litros por día”.

¿Cómo ha sorteado las quejas de los consumidores por la reciente escasez de mantequilla?

“En eso ha sido muy útil el aspecto digital y de la mano de aliados hemos podido explicar las causas del fenómeno, y orientarlos hacia los sitios donde estaba disponible el producto. Eso nos mostró que ese tema evoluciona y mejora, y ofrece una comunicación de doble vía, por lo que es necesario seguir invirtiendo”.

¿Y en cuánto a productos, vienen novedades?

“Ya estamos haciendo pruebas en sitios de retail con quesos maduros y una cava oculta que próximamente daremos a conocer“.