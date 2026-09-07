Ahorre o pague más: así es el Plan Energía YA con el que De la Espriella busca enfrentar El Niño

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un paquete de medidas para anticiparse al impacto del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico colombiano y reducir los riesgos para el suministro de energía en los próximos meses.
El mandatario informó, a través de su cuenta de X, que las medidas ya fueron aprobadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y hacen parte del denominado Plan Energía YA.
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“Con el plan nos anticipamos a El Niño para proteger el suministro de energía de los colombianos”, escribió.