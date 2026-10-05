Petrobras y Ecopetrol culminan “histórica campaña” de exploración de gas de US$1.000 millones en el Caribe

Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia y Ecopetrol S.A. culminaron la mayor campaña exploratoria desarrollada hasta ahora en aguas profundas del Caribe colombiano, tras dos años y medio de operación continua. El proyecto incluyó la perforación de cinco pozos exploratorios y representó una inversión aproximada de US$1.000 millones. Según las compañías, las operaciones finalizaron sin accidentes ni incidentes operacionales. La campaña estuvo enfocada en ampliar el conocimiento sobre el potencial gasífero de esta zona del país y movilizó talento, proveedores, conocimiento y capacidades especializadas hacia Colombia.

Así fue la campaña de exploración de hidrocarburos

Petrobras, como operador del proyecto y en conjunto con Ecopetrol, estuvo a cargo de la planeación, gestión, coordinación y ejecución de la campaña. Consulte: Así se destaparon los 32 casos de corrupción en el interior de Ecopetrol durante el gobierno Petro El despliegue requirió capacidades técnicas y operacionales especializadas y la participación de actividades geocientíficas, de ingeniería, marítimas, portuarias, aéreas, logísticas, científicas y oceanográficas. Las empresas señalaron que el resultado fue posible mediante una gestión enfocada en la prevención de riesgos, la integridad operacional y el cumplimiento de estándares de seguridad y sostenibilidad, con la participación de proveedores aliados y bajo la vigilancia y control de las autoridades. Uno de los principales indicadores de la magnitud de la operación fue el componente aéreo. Durante la campaña se realizaron más de 1.000 vuelos en helicóptero y se acumularon más de 1.400 horas de vuelo. Estas operaciones permitieron transportar de manera segura a más de 16.000 pasajeros hacia y desde las actividades costa afuera.

¿Qué movilización logística implicó la exploración?

La campaña también demandó un importante despliegue marítimo y portuario. En total, fueron transportados más de 45 millones de litros de combustible y más de 147.600 toneladas de carga por vía marítima. Además, se gestionaron más de 8.300 cargas de contratistas en puerto y se recorrieron más de 22.000 millas náuticas durante las operaciones. La magnitud del proyecto requirió la coordinación de una amplia red de proveedores y aliados para garantizar el suministro, transporte y desarrollo de las actividades asociadas a la exploración en aguas profundas. La campaña también incluyó inversión social voluntaria, mediante iniciativas de educación, desarrollo económico y social y fortalecimiento de capacidades comunitarias. Entérese: Ecopetrol anuncia descubrimiento de gas en aguas del Caribe colombiano De acuerdo con Petrobras y Ecopetrol, estas acciones beneficiaron a más de 15.000 personas. Entre las iniciativas se encuentran el apoyo al sector pesquero y la instalación de 1.500 conexiones de gas domiciliario. También se desarrollaron acciones relacionadas con la conservación de especies en peligro de extinción, la recuperación de ecosistemas estratégicos y programas de pago por servicios ambientales y negocios verdes. Las compañías destacaron que el desarrollo de la campaña estuvo acompañado por relaciones con grupos de interés, comunidades y autoridades, con el propósito de avanzar en el conocimiento del potencial gasífero de la zona.

¿Quiénes participan en el bloque offshore?

El proyecto se desarrolla en el marco del Contrato GUA-OFF-0, suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia actúa como operador y tiene una participación de 44,4%, mientras que Ecopetrol S.A. cuenta con el 55,6%. Las compañías ratificaron su compromiso de continuar desarrollando las actividades en el bloque costa afuera bajo criterios de seguridad y respeto por la vida, las personas y el medio ambiente. También señalaron que mantendrán el respeto por los territorios y las comunidades locales, una gestión transparente, el cumplimiento de los requisitos regulatorios y la implementación de planes de inversión social junto con aliados regionales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La culminación de esta campaña representa un avance en el proceso de conocimiento del potencial energético del Caribe colombiano, después de una operación de dos años y medio que combinó exploración, logística, actividades científicas y acciones sociales. Le puede gustar: Ecopetrol anunció el hallazgo de Papayuela, un nuevo pozo de gas en el mar Caribe Bloque de preguntas y respuestas: