¿Por qué la multinacional PepsiCo, productora de Doritos y Margarita, invertirá US$1.000 millones en Colombia?

La decisión PepsiCo, productor de papas Margarita y Doritos, de invertir US$1.000 millones ($3,31 billones) en Colombia durante los próximos cinco años no obedece solo al fortalecimiento de sus marcas. Detrás de la apuesta hay una razón estratégica: el país representa una oportunidad de crecimiento, mientras atraviesa momentos turbulentos en otros mercados.
Colombia es el tercer mercado más grande de PepsiCo en la Latam, después de México y Brasil. Por eso, la compañía busca fortalecer su operación local, aumentar sus capacidades productivas y aprovechar el potencial que encuentra en el mercado colombiano.
La compañía contempla una expansión y modernización de su operación, con énfasis en tecnología y en el fortalecimiento de los procesos productivos vinculados con el campo.