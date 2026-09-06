¿Peajes en Colombia más lejos? Proyecto de ley propone mínimo 150 kilómetros entre estaciones

Un proyecto de ley radicado en el Congreso busca ponerle freno a la instalación de peajes demasiado cercanos en Colombia y reducir el impacto de estos cobros sobre quienes utilizan diariamente las carreteras. La iniciativa, liderada por el senador Luis Carlos Rúa, conocido como ‘Elefante Blanco’, propone que entre una estación de peaje y otra exista una distancia mínima de 150 kilómetros. La propuesta cuenta con el respaldo de 23 congresistas y plantea, además, crear tarifas diferenciales para habitantes de zonas cercanas y usuarios frecuentes, un inventario nacional de estaciones y un fondo independiente para garantizar el mantenimiento de las vías. Le puede interesar: Flypass explica lo que pasó con los 20 demandantes a los que les habrían cobrado $220 adicionales por un cruce de planes

¿Qué cambiaría con el proyecto?

El proyecto plantea establecer por ley una regla nacional para la ubicación de los peajes, pues actualmente no existe una distancia mínima uniforme aplicable a todos los corredores. Rúa puso como ejemplo un caso en Antioquia, donde existen dos estaciones separadas por cerca de 1,5 kilómetros. La situación ha generado inconformidad entre habitantes de municipios como Rionegro, La Ceja, El Retiro, El Carmen de Viboral y Marinilla, quienes deben asumir estos cobros durante desplazamientos cotidianos por motivos laborales, educativos o de salud. La iniciativa busca evitar que la ubicación de nuevas estaciones genere una acumulación de cobros en trayectos relativamente cortos.

Tarifas especiales para usuarios frecuentes

Otro de los puntos centrales es la creación de tarifas diferenciales para personas que utilizan frecuentemente un mismo peaje por razones de trabajo, salud, educación o actividades productivas. La idea es que quienes viven en zonas cercanas y necesitan atravesar regularmente estos puntos puedan acceder a un cobro menor. Sin embargo, los requisitos, la población beneficiaria y el mecanismo para acreditar la condición de usuario frecuente deberán definirse durante el trámite legislativo.

Inventario nacional de peajes

El proyecto también propone crear un inventario nacional de peajes que reúna información sobre la ubicación de cada estación, el concesionario o entidad responsable, los recursos recaudados y la justificación técnica para su existencia. Según el senador, esta herramienta permitiría que las diferentes entidades tengan información común antes de autorizar nuevos puntos de cobro y evitaría que se instalen estaciones demasiado próximas entre sí. Lea más: ¿Pasa por Copacabana o Las Palmas? Lleve efectivo, suspenden pago electrónico en peajes desde 1 de agosto

¿Qué pasaría con el dinero de los peajes?

La iniciativa plantea además crear un fondo independiente para los recursos de peajes que queden bajo administración del Invías, especialmente cuando finalicen los contratos de concesión. El objetivo es que ese dinero quede destinado a la operación, conservación y mantenimiento de las carreteras y no se diluya dentro del Presupuesto General de la Nación. No obstante, este punto plantea uno de los principales retos de la propuesta: los peajes son una fuente fundamental para financiar infraestructura vial y cumplir obligaciones contractuales, por lo que cualquier reducción de tarifas o modificación en su ubicación tendría que garantizar que las carreteras sigan teniendo recursos para su mantenimiento. El proyecto apenas inicia su trámite en el Congreso de la República, por lo que la distancia de 150 kilómetros todavía no está vigente. Durante los debates podrán cambiarse tanto la distancia propuesta como las condiciones para los peajes existentes, las excepciones y las tarifas diferenciales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: