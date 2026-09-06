¿Peajes en Colombia más lejos? Proyecto de ley propone mínimo 150 kilómetros entre estaciones

Un proyecto de ley radicado en el Congreso busca ponerle freno a la instalación de peajes demasiado cercanos en Colombia y reducir el impacto de estos cobros sobre quienes utilizan diariamente las carreteras. La iniciativa, liderada por el senador Luis Carlos Rúa, conocido como ‘Elefante Blanco’, propone que entre una estación de peaje y otra exista una distancia mínima de 150 kilómetros.
La propuesta cuenta con el respaldo de 23 congresistas y plantea, además, crear tarifas diferenciales para habitantes de zonas cercanas y usuarios frecuentes, un inventario nacional de estaciones y un fondo independiente para garantizar el mantenimiento de las vías.
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