La popular paleta Drácula espera vender más de 12 millones de unidades este Halloween

En Halloween, la paleta Drácula se prepara para una nueva temporada de ventas con una inversión cercana a $2.500 millones por parte de Crem Helado. La marca de Grupo Nutresa busca aprovechar el posicionamiento de uno de sus productos más icónicos para impulsar las ventas durante esta celebración. La meta, según Mario Alberto Niño, presidente de Meals de Colombia, negocio de helados de Grupo Nutresa, es superar los 12 millones de unidades vendidas y crecer 30%, en un año en el que el negocio de helados del conglomerado ya registra un crecimiento de 32,8% en sus ventas en Colombia. Puede leer: Grupo Nutresa lanzó nueva colección de su paleta Drácula con Westcol con casi un millón de personas conectadas

Mario Alberto Niño, presidente de Meals de Colombia, negocio de helados Grupo Nutresa, dijo que tienen un “market share” de 46,7%.

¿Qué esperan de la paleta Drácula para Halloween?

“Este año ha sido un gran periodo para el negocio de helados del Grupo, ya que, durante el primer semestre, ha liderado el crecimiento de la compañía con un aumento de 32,8% en las ventas en Colombia. Además, a nivel internacional, mostró un aumento de 11,2% en ingresos, a pesar de la revaluación de la moneda local. Esperamos entonces un muy buen cierre de año y Drácula será uno de sus grandes protagonistas. Para este Halloween, la marca apunta a superar los 12 millones de unidades vendidas y lograr un crecimiento de 30% vs. lo registrado en 2025”.

¿Qué inversión hay detrás de esta apuesta?

“Es una apuesta histórica, respaldada por una inversión aproximada de $2.500 millones. La expectativa de Nutresa va mucho más allá de la meta comercial. Introdujimos “La Llave del Pasillo Mutante”, el primer coleccionable de edición limitada co-creado 100% con un creador de contenido, Westcol”.

¿Qué representa este producto dentro del portafolio?

“Drácula tiene algo muy especial: es una marca capaz de conectar diferentes edades y generaciones alrededor de un mismo ritual. Hay adultos que crecieron esperando cada Halloween la nueva colección. Hay niños que están viviendo esa experiencia por primera vez. Vemos con mucha emoción que hay jóvenes que hoy entran al universo de Drácula desde nuevas formas de entretenimiento”.

¿Cuántas unidades de helados han vendido en 2026?

“En lo corrido de 2026 hemos vendido aproximadamente 5% más en volumen que en el mismo periodo del año anterior. Este sólido desempeño nos deja en una posición óptima para capitalizar nuestras temporadas más fuertes del segundo semestre, especialmente Halloween”.

¿Han tenido que ajustar precios durante 2026?

“No, para nosotros siempre será una prioridad facilitar el acceso de todos los colombianos a los diferentes productos del portafolio de helados de nuestra compañía”. Lea aquí: Grupo Nutresa aumentó 36,6% su utilidad ajustada en el primer semestre de 2026

¿Cómo ha evolucionado el consumo de helados?

“El consumidor actual busca valor integral: calidad, accesibilidad y, sobre todo, experiencias. El helado tiene la virtud de ser accesible y estar presente en múltiples momentos cotidianos. En el caso específico de Drácula, vemos un fenómeno fascinante, el cual es la convergencia de la nostalgia y el descubrimiento”.

¿Cuál es la participación que tiene Crem Helado?