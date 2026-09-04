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“Los colombianos sí vamos a tener que pagar más impuestos”: codirectora del Banco de la República

Olga Lucía Acosta, codirectora del Emisor, advirtió que el país necesita aumentar su carga tributaria para las personas naturales y fortalecer los impuestos territoriales.

  • Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República. Foto: ACM
    Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República. Foto: ACM
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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Colombia enfrenta el desafío de aumentar sus ingresos tributarios para financiar las funciones básicas del Estado, en medio de una discusión que también plantea quiénes deberían asumir una mayor carga y en qué proporción.

Así lo señaló Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, durante su intervención en el Congreso Nacional de Minería, organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Los colombianos sí vamos a tener que pagar más impuestos”, afirmó la economista, al explicar que “con 16 puntos del PIB no se financian las funciones básicas del Estado”.

Puede leer: Sector minero alista US$4,7 billones para la construcción de nuevas minas en Colombia

Sin embargo, aclaró que reconocer la necesidad de aumentar los ingresos tributarios es diferente a definir cómo se distribuirá esa mayor carga entre los contribuyentes.

Personas naturales deberían tener mayor peso en los impuestos

Acosta recordó que la discusión sobre la estructura tributaria de Colombia no es nueva. Señaló que, desde hace varios años, ya se advertía sobre la necesidad de modificar el sistema tributario.

Según la codirectora del Emisor, esos análisis mostraban que las personas naturales deberían tener un mayor peso en el pago de impuestos del que tienen actualmente.

Por ello, insistió en que el país requerirá una mayor carga tributaria, aunque la discusión debe centrarse también en determinar quiénes asumirán ese incremento y bajo qué mecanismos.

Actualizar los impuestos territoriales para financiar prioridades locales

La discusión, sin embargo, no debería limitarse a los impuestos administrados por el Gobierno Nacional. Acosta llamó la atención sobre otro componente de las finanzas públicas: la tributación territorial, que incluye, entre otros, los impuestos prediales.

“Siempre que hablamos de lo fiscal nos referimos exclusivamente al Gobierno Nacional, y resulta que hoy hay otros niveles de gobierno que quieren tener mayores responsabilidades”, señaló.

En ese sentido, coincidió con planteamientos que han advertido sobre la necesidad de actualizar el sistema tributario de los departamentos y municipios.

Vea aquí: Gobierno De la Espriella elimina los distritos mineros: “Se usaron para sustituir la minería y frenar la inversión”

Para la codirectora del Banco de la República, mejorar y actualizar la tributación territorial permitiría complementar los recursos disponibles y dar mayor capacidad a las autoridades locales.

“Nos toca mejorar y actualizar la tributación territorial, porque eso va a complementar esos recursos y permitir que se definan mejor las prioridades locales”, afirmó.

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