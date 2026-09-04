“Los colombianos sí vamos a tener que pagar más impuestos”: codirectora del Banco de la República

Colombia enfrenta el desafío de aumentar sus ingresos tributarios para financiar las funciones básicas del Estado, en medio de una discusión que también plantea quiénes deberían asumir una mayor carga y en qué proporción.
Así lo señaló Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, durante su intervención en el Congreso Nacional de Minería, organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
“Los colombianos sí vamos a tener que pagar más impuestos”, afirmó la economista, al explicar que “con 16 puntos del PIB no se financian las funciones básicas del Estado”.
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Sin embargo, aclaró que reconocer la necesidad de aumentar los ingresos tributarios es diferente a definir cómo se distribuirá esa mayor carga entre los contribuyentes.