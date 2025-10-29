Nvidia supera los 5 billones de dólares y es la empresa más valiosa del mundo, gracias a la inteligencia artificial

En medio de su conferencia global de inteligencia artificial (GTC) celebrada en Washington, Nvidia rompió una marca que parecía imposible: superó los US$5 billones en capitalización de mercado, un valor que la coloca en un nivel inédito dentro de la historia bursátil moderna.
El hito llega impulsado por una demanda global sin precedentes de sus chips, una batería de alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos y un relato de mercado que ya la define como el corazón de la revolución de la IA.
El ascenso ha sido vertiginoso. En lo corrido del año, la acción de Nvidia (NVDA) se ha disparado más de 50%, y desde los mínimos de abril acumula una ganancia superior al 100%.
Su cotización subió 4,6% el lunes, hasta US$210,28 por acción, mientras competidores como Google y Microsoft registraban movimientos marginales o negativos.