El paisa David Vélez invertirá $5 billones en Colombia y pide eliminar la tasa de usura

En el Latam Fintech Market 2026, en Barranquilla, David Vélez, CEO y fundador de Nubank, junto con Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia; y Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, anunciaron que Nu Colombia proyecta inversiones por cerca de $5 billones entre 2026 y 2030. De manera paralela, en conversación con periodistas, Vélez habló de la tasa de usura como “el mayor obstáculo de la inclusión en Colombia”, de finanzas abiertas que tardarían más de una década en llegar, del 4x1000, de inteligencia artificial, de su entrada a Estados Unidos y de un sueño que repite desde hace 13 años, que una empresa latinoamericana compita de tú a tú con los gigantes tecnológicos del mundo. Siga leyendo: Nubank inicia una nueva era con Nu Global, transferencias sin comisión a más de 35 países

Nu Colombia: $5 billones para pelear un puesto entre los grandes

El anuncio coincide con el quinto aniversario de la compañía en el país. Nu llegó en 2021 con una tarjeta de crédito y hoy suma más de 11 billones de pesos en depósitos entre cuentas y CDT. “El plan de inversión que hoy anunciamos es nuestra señal más clara de que creemos en el potencial de Colombia y de que estamos aquí para el largo plazo”, afirmó Vélez. La meta, según el fundador, es: “en cinco años, Nu pasó de cero a 5 millones de clientes, muchos de ellos sin acceso previo al crédito, y nuestra meta para lo que viene es convertirnos en una de las principales instituciones financieras del país”. Ante periodistas, Vélez agregó que “vemos que Colombia va a acelerar de aquí para adelante. Estamos muy optimistas y vemos un camino para que Nu se convierta en una de las instituciones financieras más grandes del país”.

Los $5 billones se repartirán en cuatro apuestas estratégicas. Primero, desarrollo de plataformas y capacidades avanzadas de datos e inteligencia artificial. Segundo, lanzamiento y escalamiento de servicios que simplifiquen la vida financiera de los clientes. Tercero, expansión de equipos estratégicos y fortalecimiento de la operación. Y cuarto, respaldo de capital para sostener una expansión “responsable y a escala”. Con ese modelo 100% digital, Nu llegó al 100% de los departamentos y a más del 95% de los municipios del país. A comienzos de 2026 se ubicó entre las cinco instituciones financieras más grandes por depósitos y entregó más de $1,1 billones en rentabilidad a sus clientes. Cerca de 1 millón de colombianos recibieron su primera tarjeta de crédito con la compañía. “Hemos demostrado que es posible construir una institución financiera completamente digital, sostenible e incluyente en Colombia. Ahora vamos por la siguiente etapa: más productos, más alcance y una operación fortalecida para servir a más personas”, señaló Torres.

Los números de Nu en Colombia

Torres aprovechó la rueda de prensa para soltar cifras que, según dijo, la empresa no tenía hasta ahora. “En depósitos ya somos la cuarta base de depósitos de persona natural más grande del país, compitiendo con los grandes bancos que no daban un peso por nosotros hace algunos años”, contó. En participación de mercado, Nu tiene cerca del 10% en tarjetas de crédito y alrededor del 7% en depósitos de persona natural. En clientes, habló de 6 millones, “más o menos el 14% o 15% de la población adulta, así que nos hace falta el otro 85% por llegar”. El dato que más resaltó Torres fue el de las tarjetas, ya que Nu es la que más crece en el país, con un aumento del 60% año a año. “Si no hubiera sido por Nu, el negocio de tarjeta de crédito en Colombia se habría contraído”, aseguró. Y en inclusión, la ejecutiva destacó que “en el último año, casi el 40% de nuestros clientes no habían tenido una relación previa con el sector financiero”. Con apenas el 10% del mercado de tarjetas, dijo, la compañía aportó el 25% de las personas que se bancarizaron en crédito durante los últimos 12 meses. Puede conocer: Los paisas David Vélez y Juan Carlos Mora, entre los empresarios más influyentes en América Latina durante 2026 De las personas que Nu está incluyendo en el sistema financiero, el 59% son mujeres. El promedio del sector, según ella, es de 41%. En seguridad, la gerente aseguró que Nu registra menos de la mitad del fraude promedio de los bancos, el equivalente al 40% del promedio en tarjeta de crédito y cerca del 20% en tarjeta débito. Advirtió, eso sí, que el riesgo de crédito “se va a subir seguramente” por la cantidad de personas nuevas que están incluyendo, aunque hoy está por debajo del mercado.

Gabriel Santos y David Vélez.

La tasa de usura, “el mayor obstáculo de la inclusión” según Vélez

Cuando le preguntaron a Vélez por los desafíos del sistema financiero, afirmó que “definitivamente, la tasa de usura es el mayor obstáculo de la inclusión en Colombia y la mayor razón por la que existe tan baja penetración de crédito”. La tasa de usura es el techo máximo de interés que la ley permite cobrar por un préstamo. Según Vélez, apenas el 20% de la población tiene acceso real a crédito, lo que empuja al otro 80% hacia el gota a gota, “donde ahí no hay usura, ahí es 500%, 1.000%, 2.000%, con criminalidad y sin protecciones para el consumidor”. Explicó que como los bancos no pueden cobrar según el riesgo de cada cliente, terminan diciendo que no. “Imagínese que la usura, en vez de ser 25%, fuera 1%. ¿Uno cree realmente que los bancos van a prestar al 1%? Todos los bancos perderían plata, el mercado de crédito iría a cero”, planteó. Y agregó: “Es una de esas políticas públicas que da la sensación de que tiene muy buenas intenciones, de tratar de ayudar a alguien poniéndole un tope, pero lo que pasa es que, como los bancos no pueden ponerle precio al riesgo, terminan simplemente diciéndole al cliente: no”. Puede enterarse: Nu Colombia activa alivios financieros para clientes afectados por el terremoto Vélez propuso dos caminos. Primero, cambiar la forma de calcularla. “Hoy no tiene ningún sentido, porque son varios tipos de producto de crédito juntos haciendo un promedio, donde los productos tienen diferentes riesgos. Como mínimo hay que quitar ese promedio y dejar que haya una tasa de usura para cada producto”. Lo segundo, eliminarla. “Eso sería un impulso de crédito para el país, para pequeñas empresas, para consumidores”, dijo, y lamentó que no haya existido “voluntad política para encararlo con todo”. Su expectativa es que la nueva administración lo enfrente “de frente, entendiendo la complejidad del problema”.

“10 años en 12 meses”: la receta de Vélez para el Gobierno

Sobre las ayudas al Gobierno nacional, Vélez describió el momento del país con una metáfora futbolera, Colombia está en “el primer minuto del primer tiempo”. Y dijo que, con las decisiones correctas, el país podría avanzar “10 años en 12 meses”. “Estamos aquí en Latam Fintech precisamente porque estamos en un momento donde, dependiendo de algunas decisiones relacionadas con el Gobierno, tenemos la posibilidad de hacer 10 años en 12 meses”, afirmó. La receta que reveló tiene tres ingredientes. Primero, acabar con el efectivo, para eso se debe impulsar Bre-B “en todos lados” e incluso obligar a que solo se pague por esa vía en ciertos puntos de infraestructura, como gasolineras y peajes. Puso de ejemplo a México, que anunció un plan en esa dirección hace un par de meses. Segundo, las finanzas abiertas ya, para recortar plazos de más de una década a pocos meses. Y tercero, liberar las tasas, “es un tema que incomoda a mucha gente, todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere meterse de lleno. Hoy ese techo es un tapón al mercado de crédito en Colombia”. Le puede interesar: Nubank, del paisa David Vélez, supera por primera vez los US$1.000 millones de ganancia trimestral

La propuesta de Nu al Gobierno: inteligencia artificial para el Estado

Asimismo, Vélez contó que Nu le ofreció al presidente y al vicepresidente de la República su ayuda para rediseñar procesos del Estado con inteligencia artificial. “Toda esa situación viene pasando en las compañías y en el sector privado, pero se oye muy poco en el sector público. Y el Gobierno también tiene consumidores, tiene millones de consumidores, que es cada ciudadano del país”. Aseguró que la IA genera “muchísima más productividad” y eso puede traducirse en un Estado más eficiente, que ahorre y, “ojalá, le baje el costo a los ciudadanos, que son los impuestos tan altos que se pagan en Colombia”, y que cada colombiano reciba “un mucho mejor servicio de su Gobierno”. El empresario reconoció que la preocupación de la velocidad de la IA es válida, sobre todo en ciberseguridad. “Estos nuevos modelos logran encontrar vulnerabilidades a una velocidad gigantesca, y la única forma de defenderse de eso es con inteligencia artificial. Es inteligencia artificial contra inteligencia artificial”, explicó. Por eso, dijo, “valió la pena una pausa” como la que se está anunciando en la industria, para que todos los sectores alcancen a montar sus defensas. Entérese: ¿Usaría el cupo de su tarjeta de crédito para pagar por Bre-B? Nu Colombia ya lo permite, esto es lo que debe saber ¿Hay que regular la IA? Vélez cree que sí, pero sin afán. “El instinto de regularla rápidamente sin realmente entender qué es lo que genera puede crear más daño de lo que se cree. Regular muy rápidamente sin realmente pensar es casi como parar al bebé antes de crecer”.

Estados Unidos, Nu Global y el salto a 40 países

“Más o menos 100 a 150 millones de americanos son subbancarizados, tienen poco acceso al sistema financiero, poco acceso a crédito, y creemos que un modelo 100 % digital puede proveer mejor acceso a costos menores”, explicó. Agregó que los bancos tradicionales estadounidenses aún pagan rendimientos muy bajos a sus clientes, y que Nu puede trasladarles su eficiencia. También apuesta por sus modelos de crédito con inteligencia artificial, desarrollados en Brasil, México y Colombia. “Al final creemos que los bancos más grandes en Estados Unidos y el mundo van a ser bancos digitales”, sentenció. Los que existen hoy allá, dijo, “todavía son diminutos” frente a la banca tradicional. Con el anuncio de la semana anterior, Nu pasó de un mercado de tres países, 300 millones de personas y US$2 billones de PIB, a uno de 40 países, 1.600 millones de personas y US$15 billones de PIB. “La semana pasada multiplicamos nuestro mercado por 12, básicamente”, dijo Vélez. Pero pidió paciencia, “vamos a necesitar 10 años para ejecutar. Esto no va a pasar en 12 meses, son mercados difíciles. Nosotros optimizamos Nu pensando en las próximas décadas, no en los próximos 12 meses”. Vélez presentó a Nu como el banco privado más grande de América Latina, con 140 millones de clientes. En Brasil, el 65% de la población adulta es cliente, pero la entidad tiene menos del 7% del mercado. “Podemos duplicar o triplicar el tamaño de Nu solo en Brasil”. En México, con 16 millones de clientes, dijo que ya son el segundo banco más grande del país y el mayor banco digital, con menos del 2% del mercado. En Colombia, con 6 millones de clientes, ubicó la participación total de Nu por debajo del 2%.

Rueda de prensa.

Licencia bancaria: “no ha sido una barrera”