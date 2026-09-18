El paisa David Vélez invertirá $5 billones en Colombia y pide eliminar la tasa de usura

En el Latam Fintech Market 2026, en Barranquilla, David Vélez, CEO y fundador de Nubank, junto con Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia; y Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, anunciaron que Nu Colombia proyecta inversiones por cerca de $5 billones entre 2026 y 2030.
De manera paralela, en conversación con periodistas, Vélez habló de la tasa de usura como “el mayor obstáculo de la inclusión en Colombia”, de finanzas abiertas que tardarían más de una década en llegar, del 4x1000, de inteligencia artificial, de su entrada a Estados Unidos y de un sueño que repite desde hace 13 años, que una empresa latinoamericana compita de tú a tú con los gigantes tecnológicos del mundo.
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