Acción de Nu cae 10% tras rumor de millonaria compra del neobanco británico Monzo, ¿qué pasa?

La acción de Nu Holdings registró este lunes una caída de 10,04% en bolsa y terminó la jornada en 12,23 dólares, según datos de Investing. El movimiento se produjo en medio de las versiones sobre una posible adquisición de Monzo, el banco digital británico, por parte de Nu Holdings, compañía fundada por el empresario paisa David Vélez. Le puede gustar: El paisa David Vélez invertirá $5 billones en Colombia y pide eliminar la tasa de usura La operación podría alcanzar una valoración de hasta 10.000 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 13.200 millones de dólares, según un análisis de Goldman Sachs Research fechado el 27 de septiembre de 2026.

La millonaria suma que pagaría Nu

El reporte de Goldman Sachs Research recoge información divulgada inicialmente por Financial Times y señala que las conversaciones contemplarían una transacción de entre 8.000 millones y 10.000 millones de libras. En dólares, esos valores equivaldrían aproximadamente a 10.500 millones y 13.200 millones, respectivamente. La operación podría estructurarse mediante una combinación de efectivo y acciones.

Además, Nu Holdings habría contactado a firmas de capital privado para analizar la posibilidad de vender hasta 15% de Monzo y realizar eventualmente una ronda de capital. Para Goldman Sachs, una transacción de este tamaño representaría entre 16% y 20% del valor bursátil de Nu Holdings, lo que plantea riesgos estratégicos para la compañía. Aunque la valoración de Monzo sería comparable con la de Nu al analizar las utilidades brutas proyectadas para 2025, el banco británico tendría una prima cuando se consideran indicadores como la relación entre precio y utilidad y entre precio y valor en libros.

¿Por qué la compra genera dudas entre inversionistas?

El analista financiero Andrés Olea explicó que la reacción del mercado está relacionada con el precio que Nu Holdings estaría considerando pagar por Monzo. Monzo registró ingresos por 1.700 millones de libras y una utilidad ajustada antes de impuestos de 173 millones de libras. Con esas cifras, la operación implicaría pagar casi seis veces sus ventas y cerca de 58 veces su utilidad. “No parece barato”, señaló Olea al referirse a la valoración que tendría Monzo en una eventual adquisición. Entérese: Los paisas David Vélez y Juan Carlos Mora, entre los empresarios más influyentes en América Latina durante 2026 Sin embargo, el analista también planteó una lectura diferente de la operación. Según su análisis, Nubank no estaría comprando únicamente los resultados financieros actuales de Monzo, sino una base de clientes y una plataforma para acelerar su expansión internacional. La compañía británica cuenta con más de 15 millones de clientes y más de 25.000 millones de libras en depósitos. Para Olea, uno de los principales atractivos sería precisamente la posibilidad de contar con “una plataforma para entrar de golpe a Reino Unido y acelerar su expansión internacional”.

La expansión de Nu

Otro elemento que está siendo observado por el mercado es la valoración de la propia acción de Nu Holdings. Actualmente, cotiza a unas 12,5 veces las utilidades esperadas para los próximos 12 meses. Ese múltiplo bajaría hacia nueve veces en 2028, según el análisis de Olea.

David Vélez, fundador de Nubank, podría ampliar la presencia internacional de la compañía con una eventual compra del banco digital británico. FOTO CORTESÍA

El principal riesgo, de acuerdo con el analista, estaría en la ejecución de una estrategia de expansión simultánea en Estados Unidos y Reino Unido. Entrar en ambos mercados prácticamente al mismo tiempo podría “distraer al equipo, aumentar costos y complicar la ejecución”, advirtió Olea. Por ello, el eventual negocio con Monzo no solo tendría que evaluarse por el precio de compra, sino también por la capacidad de Nu Holdings para integrar la operación y aprovechar la plataforma británica sin afectar el desempeño del negocio existente. Consulte: David Vélez, CEO de Nu, cuestionó tasa de usura en Colombia: “termina cerrándole la puerta del crédito formal” Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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