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La nómina de las mipymes será más costosa: estas son las opciones para enfrentar el impacto

Los ajustes en recargos nocturnos, dominicales y la reducción de la jornada laboral están llevando a las pequeñas y medianas empresas a buscar nuevas formas de liquidez.

  • Las pequeñas y medianas empresas analizan nuevas estrategias para afrontar el incremento de los costos laborales tras la entrada en vigor de los cambios en la jornada laboral. FOTO: cortesía plataform.
    Las pequeñas y medianas empresas analizan nuevas estrategias para afrontar el incremento de los costos laborales tras la entrada en vigor de los cambios en la jornada laboral. FOTO: cortesía plataform.
  • El factoring electrónico es una de las alternativas que algunas mipymes evalúan para mejorar su flujo de caja y cubrir el aumento de los costos de nómina. FOTO: Magnific.
    El factoring electrónico es una de las alternativas que algunas mipymes evalúan para mejorar su flujo de caja y cubrir el aumento de los costos de nómina. FOTO: Magnific.
Andrea Lara
Andrea Lara
06 de agosto de 2026
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Los cambios en la jornada laboral colombiana ya están impactando las finanzas de las mipymes, que representan cerca del 90% del tejido empresarial del país. El aumento de los recargos laborales y la reducción de las horas ordinarias de trabajo han obligado a muchas empresas a revisar sus estrategias para mantener el flujo de caja y cumplir con sus obligaciones.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), el efecto combinado de las modificaciones laborales puede incrementar entre un 15% y un 30% los costos asociados a la nómina, especialmente en sectores donde la operación depende de horarios nocturnos, fines de semana y días festivos.

Los cambios comenzaron a aplicarse de manera progresiva desde 2023 y terminaron de implementarse el pasado 15 de julio. Entre las medidas están el inicio de la jornada nocturna desde las 7:00 p.m., el aumento gradual del recargo por trabajo en domingos y festivos y la reducción de la jornada laboral semanal, que pasó de 44 a 42 horas.

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Para muchas pequeñas y medianas empresas, el reto no solo está en asumir un mayor costo laboral, sino en contar con el dinero disponible para pagar salarios y obligaciones en los tiempos establecidos mientras esperan el pago de sus ventas.

¿Qué estrategias se pueden implementar?

Ante este escenario, algunas compañías están recurriendo a mecanismos de financiación alternativa como el factoring electrónico, una herramienta que permite anticipar el dinero de facturas pendientes de pago.

Este mecanismo funciona mediante la negociación de las cuentas por cobrar: una empresa puede recibir anticipadamente recursos por facturas que sus clientes pagarán posteriormente, sin tener que esperar periodos que pueden ir de 30 hasta 120 días.

Según Mario Márquez, cofundador de Plataform, esta opción permite transformar ingresos futuros en liquidez inmediata sin asumir un crédito tradicional.

Para saber más: Vigilancia, el sector más impactado por alza del salario mínimo y recargos nocturnos: “Costos aumentarán 30% por puesto”

El factoring electrónico es una de las alternativas que algunas mipymes evalúan para mejorar su flujo de caja y cubrir el aumento de los costos de nómina. FOTO: Magnific.
El factoring electrónico es una de las alternativas que algunas mipymes evalúan para mejorar su flujo de caja y cubrir el aumento de los costos de nómina. FOTO: Magnific.

“La empresa ya generó ese ingreso; simplemente aún no lo ha recibido. Anticipar el pago de sus facturas permite disponer de recursos para cubrir obligaciones como la nómina sin recurrir a un crédito tradicional”, explicó.

Una de las ventajas señaladas por el especialista es que, al no tratarse de un préstamo, la empresa conserva su capacidad de endeudamiento para otras inversiones o necesidades financieras.

Puede leer: La semana de 42 horas laborales ya rige: así cambia la jornada de trabajo para empresas y empleados

Sectores con mayor impacto

Los sectores que tienen operaciones extendidas durante la noche, fines de semana o festivos podrían sentir con mayor fuerza estos cambios. Entre ellos están comercio, grandes superficies, alimentos, logística, turismo, entretenimiento, BPO y centros de llamadas.

Según el análisis citado por Plataform, muchas compañías de estas actividades deben pagar su nómina quincenal o mensualmente mientras esperan el recaudo de sus ventas, generando una diferencia entre el momento en que deben asumir los costos y la fecha en la que reciben los ingresos.

La situación refleja un desafío de adaptación financiera para las empresas. Según Fenalco, solo el 15% de las compañías considera que estaba preparada para enfrentar los cambios laborales, mientras que un 45% asegura tener poca o ninguna capacidad de adaptación.

Ante este panorama, expertos señalan que fortalecer la gestión del flujo de caja será clave para que las mipymes puedan cumplir con sus obligaciones laborales, mantener su operación y evitar trasladar completamente estos mayores costos a los precios de sus productos o servicios.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo afectan los cambios de la jornada laboral a las mipymes en Colombia?
Los cambios laborales pueden aumentar los costos de nómina de las mipymes por mayores recargos nocturnos, dominicales y festivos, además de la reducción de horas ordinarias de trabajo.
¿Por qué las empresas buscan alternativas de financiación tras los cambios laborales?
Muchas empresas necesitan más liquidez para pagar nómina y obligaciones mientras esperan el pago de sus ventas. Por eso buscan mecanismos como el factoring electrónico para anticipar ingresos.
¿Qué sectores empresariales serán más afectados por los nuevos recargos laborales?
Los sectores con operación nocturna, fines de semana o festivos, como comercio, logística, turismo, alimentos y BPO, podrían enfrentar un mayor impacto por el aumento de costos laborales.

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