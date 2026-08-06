La nómina de las mipymes será más costosa: estas son las opciones para enfrentar el impacto

Los cambios en la jornada laboral colombiana ya están impactando las finanzas de las mipymes, que representan cerca del 90% del tejido empresarial del país. El aumento de los recargos laborales y la reducción de las horas ordinarias de trabajo han obligado a muchas empresas a revisar sus estrategias para mantener el flujo de caja y cumplir con sus obligaciones.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), el efecto combinado de las modificaciones laborales puede incrementar entre un 15% y un 30% los costos asociados a la nómina, especialmente en sectores donde la operación depende de horarios nocturnos, fines de semana y días festivos.

Los cambios comenzaron a aplicarse de manera progresiva desde 2023 y terminaron de implementarse el pasado 15 de julio. Entre las medidas están el inicio de la jornada nocturna desde las 7:00 p.m., el aumento gradual del recargo por trabajo en domingos y festivos y la reducción de la jornada laboral semanal, que pasó de 44 a 42 horas.

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Para muchas pequeñas y medianas empresas, el reto no solo está en asumir un mayor costo laboral, sino en contar con el dinero disponible para pagar salarios y obligaciones en los tiempos establecidos mientras esperan el pago de sus ventas.