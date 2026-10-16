El número de jóvenes ninis alcanzó su nivel más bajo desde 2017, con 2,33 millones

Para miles de jóvenes, terminar el colegio sin tener claro qué sigue o salir a buscar un primer empleo sin experiencia se ha convertido en una pesadilla.

Aun así, a medida que el país atraviesa una transformación demográfica en la que nacen menos niños y la población envejece, el grupo de quienes no estudian ni trabajan se ha ido reduciendo hasta alcanzar su nivel más bajo en casi una década. Según el último informe de mercado laboral de la juventud del Dane, en el trimestre móvil de junio a agosto se contabilizaron 11,07 millones de jóvenes de entre 15 y 28 años, de los cuales poco más de 2,33 millones eran ninis. Frente al registro histórico, esto no solo representó una reducción de 50.000 jóvenes sin estudio ni empleo respecto al mismo periodo de 2025, sino también un retorno a los niveles de 2017, cuando se registraron 2,33 millones de ninis. Las cifras muestran que la contracción empezó en 2021, cuando la cantidad de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban bajó de 3,75 a 3,12 millones. Desde entonces, el conteo siguió a la baja y evidenció disminuciones de entre 50.000 y 630.000 por año, hasta ubicarse en 2,33 millones con corte a agosto de 2026. Esto va en línea con la reducción progresiva de la población de entre 15 y 28 años: 80.000 menos en 2021, 20.000 menos en 2022, 180.000 menos en 2023, 40.000 menos en 2024, 20.000 menos en 2025 y 70.000 menos en el octavo mes de 2026.

El análisis

Al respecto, Juan Camilo Villar, profesor de Economía de la Universidad Externado de Colombia, explicó que la caída de los ninis no se debe únicamente a una mayor inserción laboral, sino también a que más jóvenes permanecen activos en el sistema educativo.

A esto se suma el efecto demográfico, debido a que “los datos poblacionales muestran que la cantidad de personas de este segmento viene cayendo, lo cual va en línea con los registros de menor fecundidad y mayor migración registrados por el Dane en años recientes”, dijo Villar. Aun así, el experto advirtió que el indicador que mide la proporción de ninis no ha tenido cambios relevantes y se ha mantenido entre 21% y 23,9%. “Las cifras que vemos son producto de ajustes en el mercado laboral que se vienen consolidando previamente. En ese sentido, que el indicador muestre un estancamiento puede deberse también a que hay aspectos propios del mercado que ya han terminado su proceso de consolidación”, recalcó Villar. Este punto lo respaldó la vicepresidenta de Anif, Luz Magdalena Salas, quien afirmó que el hecho de que dos de cada 10 jóvenes sean ninis es una señal preocupante tanto en el presente como para el futuro, pues “eso nos está diciendo que hay algo en nuestro sistema educativo y nuestro mercado laboral que no está logrando conectar a una parte importante de los jóvenes ni con la formación ni con oportunidades de empleo”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Teniendo en cuenta que buena parte de los primeros años de vida de un joven son claves para adquirir experiencia y habilidades que más adelante determinarán sus posibilidades de empleo, la experta recalcó que quienes permanecen por fuera del sistema dejan de percibir ingresos hoy y de acumular capital humano. “El costo no es solamente individual: como sociedad estamos desaprovechando una parte muy importante de nuestro potencial productivo, que son los jóvenes”, agregó Salas.