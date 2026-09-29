Nequi convierte el celular en datáfono: así puede pagar acercando la tarjeta

Nequi ha dado un nuevo salto en sus funcionalidades como banco digital en Colombia, ahora los negocios, emprendedores e independientes que utilizan Nequi Negocios ya pueden convertir su celular en un datáfono para recibir pagos con tarjetas débito y crédito, sin necesidad de comprar o alquilar uno de estos equipos.
La nueva función utiliza la tecnología NFC del teléfono. Así, para realizar el pago, el cliente solo debe acercar su tarjeta o dispositivo al celular del comercio y completar la transacción.
La herramienta permite acceder al servicio de aceptación y procesamiento de pagos con tarjetas nacionales e internacionales prestado por Wompi, la pasarela de pagos de Grupo Cibest.
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Esta alternativa se suma a los métodos de pago que ya estaban disponibles en Nequi Negocios, como los códigos QR y los enlaces de pago.