Viralidad en TikTok impulsó a estos emprendimientos paisas

Las redes sociales se han convertido en uno de los motores más importantes del comercio digital en el mundo. Lo que antes eran plataformas de interacción personal hoy funcionan como espacios de descubrimiento de productos, investigación de marcas y toma de decisiones de compra. Medellín no es la excepción, en la capital paisa brillan negocios como restaurantes se han hecho virales por la preparación de sus platos e incluso por las largas filas de clientes. De acuerdo con estimaciones de la plataforma Clutch, hasta el 87% de las decisiones de compra están influenciadas por contenido que los usuarios ven en plataformas como Instagram y TikTok. En estos espacios, las recomendaciones de creadores de contenido y microinfluencers, así como las campañas visuales de las marcas, juegan un papel determinante. ¿Cómo se ve el efecto en el Valle de Aburrá? Aquí le contamos algunas historias. Le puede interesar: Los “algos” paisas que se volvieron negocio y apuntan a ser franquicias

Lucho Obleas: el joven de Itagüí al que le hacen fila para comprarle obleas

En Medellín, un pequeño negocio callejero se ha convertido en un fenómeno de redes sociales y de consumo local. Se trata de Lucho Obleas, un emprendimiento ubicado en la carrera 55A con calle 52, en el sector Colinas del Sur, en Itagüí. Influenciadores y creadores de contenido han catalogado el lugar como el sitio donde se venden “las obleas más virales de Medellín”. La popularidad del negocio ha provocado que se formen largas filas de clientes que esperan probar el producto. Solo para tener una idea, su video más viral en TikTok cuenta con 621.400 vistas y 13.800 me gustas. La propuesta se basa en una oblea de gran tamaño y con diversos y curiosos ingredientes. Según su creador, la clave está en la abundancia y en la variedad de sabores. Cada preparación puede incluir arequipe, dulce de mora, queso, crema de leche, galletas Oreo y otros ingredientes que le dan un sello particular.

¿Quién es el emprendedor detrás de Lucho Obleas?

Detrás del negocio está Luis Rangel, un joven oriundo de Bailadores, en Venezuela, quien llegó a Colombia en busca de nuevas oportunidades. En 2016 decidió salir de su país. Primero pasó por Norte de Santander y posteriormente llegó a Medellín con apenas 2.000 pesos en el bolsillo y una maleta cargada de incertidumbre. Su objetivo era encontrar una oportunidad que le permitiera dejar atrás la frustración de vivir apretado y las dificultades para acceder a recursos básicos. Los primeros años en Colombia no fueron fáciles. Rangel comenzó trabajando en una quesera, donde permaneció durante más de cinco años. La lectura del libro Piense y hágase rico lo motivó a tomar una decisión arriesgada: renunciar a su empleo y emprender un negocio propio relacionado con la cocina y la atención al cliente. El proyecto de obleas comenzó como una idea que replanteó una y otra vez en su cabeza. El proceso no estuvo exento de dudas y temores. El emprendedor reconoce que tuvo que enfrentar el miedo al fracaso y a la opinión de los demás. Finalmente decidió instalar su puesto en una calle de Medellín. La apuesta fue diferenciarse a través de mermeladas artesanales y una atención cercana con los clientes. El negocio comenzó a crecer poco a poco, impulsado por las recomendaciones de quienes probaban el producto y por la difusión en redes sociales. Lea más: Así se cocinó Mi Buñuelo: del rebusque a franquicia familiar

Arepas XL: el negocio paisa que revive la tradición de la arepa

Arepas XL es un emprendimiento gastronómico que rescata una tradición familiar ligada a la preparación de arepas paisas. Su fundador, Johnatan Zapata, ha logrado consolidar un éxito destacado en redes sociales, donde lo presenta como las arepas más grandes en Medellín; su video más visto en TikTok supera las 850.000 reproducciones. Según cuenta Zapata, el negocio se basa en la preparación artesanal de las arepas, siguiendo métodos tradicionales que han pasado de generación en generación. Se trata de arepas elaboradas a partir de maíz cocinado por la misma familia, molido y preparado manualmente antes de ser asadas al carbón. La historia del negocio está vinculada a una tradición familiar originaria del Eje Cafetero, particularmente en ciudades como Manizales, Armenia y Pereira. Las primeras generaciones de la familia Zapata vivieron durante años de la elaboración y venta de arepas. Con ese oficio lograron sostener sus hogares, criar a sus hijos y sacar adelante a la familia. Con su llegada a Medellín decidió retomar esa tradición y convertirla en un emprendimiento formal bajo la marca Arepas XL. El concepto logró conectar con el público local, especialmente por su enfoque en productos tradicionales. Además de las arepas, el menú incluye acompañamientos típicos como asados y morcilla. Según el emprendedor, uno de los atractivos del producto es su versatilidad. “La arepa sirve para desayunar, pero también se puede comer durante todo el día, desde la mañana hasta la noche”, señala. Conozca también: De redactor a gurú de emprendedores: la historia del paisa detrás de BohíoPlaya

#Desayuno #ComidaColombiana ♬ sonido original - Soy Lola Carola @lolacarolafood AREPA 10XL DE BUCHE Y ASADURA 😱🔥😎 ¡Más Antioqueño imposible! 😂 de puro maíz blanco y amarillo hechas al carbón y de un tamaño que no caben ni en la mano ni en la boca ¡Son gigantes! Aquí en @Arepas XL come grande y sabroso con chicharrón, morcilla, chorizo, carne y hogao ... mejor dicho el desayunadero perfecto, caiga pues que esta belleza lo pone pero contento. #Arepas

De un pequeño local a un negocio en crecimiento

Arepas XL comenzó como un negocio pequeño en Medellín. El primer local estaba ubicado en el barrio Los Colores, sobre la avenida 80. El establecimiento era reducido, con un espacio de apenas un metro y medio, y operaba inicialmente con solo dos trabajadores. Sin embargo, el negocio comenzó a ganar popularidad gracias a las recomendaciones de los clientes y a su difusión en redes sociales. El crecimiento fue rápido. En apenas siete meses el local se quedó pequeño para atender la demanda, lo que obligó a los emprendedores a trasladarse a un espacio más grande ubicado a una cuadra del punto inicial, en el mismo barrio. Actualmente Arepas XL cuenta con presencia en Medellín y en el municipio de Itagüí. El crecimiento del negocio también se refleja en sus ventas y en la generación de empleo. Hoy, Arepas XL tiene cerca de 20 empleados, lo que permite generar ingresos para varias familias que dependen de la empresa.

De explicar la comida mexicana a llenarse de filas

El restaurante Guadalupe comenzó como un pequeño proyecto gastronómico en Bello, Antioquia. Su fundador, Andrés Molina, un empresario de 48 años, abrió el negocio el 27 de febrero de 2013 en el garaje de su casa, donde apenas tenía ocho mesas. En ese momento el mercado gastronómico de la zona era limitado. Según Molina, predominaban las salchipapas, hamburguesas y perros calientes, por lo que introducir un concepto de comida tex-mex (fusión culinarias mexicana y estadounidense) representaba un desafío. Durante los primeros dos meses enfrentó dificultades para atraer clientes. “Había gente que pasaba y preguntaba qué vendíamos. Cuando escuchaban comida mexicana decían que era muy picante y se iban”, recuerda. Ante ese escenario, Molina decidió “educar” al público. Explicaba a cada cliente los ingredientes de los platos, su origen y la forma de consumirlos. “Tuve que crear una cultura gastronómica, explicar de qué parte de México era cada plato y qué iba a sentir la persona en boca y en nariz”, señala. Ese esfuerzo comenzó a dar resultados y poco tiempo después se formaban filas frente al pequeño local, que también se hizo viral en redes sociales y empezó a ser visitado por creadores de contenido gastronómicos. Hoy en Instagram ya tiene más de 127.000 seguidores. Guadalupe se define como un restaurante de cocina tex-mex, una mezcla gastronómica entre el norte de México y el sur de Estados Unidos. Uno de los platos insignia es el alambre, originario del centro de México. Este se sirve en una parrilla caliente con carne, pollo y queso, acompañado de tortillas, guacamole, pico de gallo y bebidas tradicionales como mazamorra, claro o guarapo. La idea es que el comensal arme sus propios tacos con los ingredientes. Actualmente Guadalupe cuenta con siete sedes y un centro de producción. Entre los puntos de operación se encuentran locales en Laureles, en el segundo parque del tradicional barrio gastronómico de Medellín, así como restaurantes en Bello, Sabaneta, e Itagüí. Según su fundador, la empresa genera cerca de 200 empleos directos, en su mayoría jóvenes de Bello entre los 18 y 25 años. Le puede interesar: A Juan Esteban se le prendió el bombillo al leer un libro y hoy genera 900 empleos

La historia de Migaito, el negocio que rescató el migao antioque-ño

El restaurante Migaito surgió en Medellín como un emprendimiento enfocado en rescatar una tradición muy arraigada en la cultura antioqueña: el migao, una preparación de chocolate caliente con pan y queso. Detrás de la idea está Luis Fernando Amézquita, fundador del negocio, quien decidió crear la marca a finales de 2022 inspirado en las recetas de su abuela Carmenza. Según cuenta, el recuerdo de las tardes compartiendo chocolate y migao en una cocina tradicional fue el detonante para convertir ese momento familiar en un concepto gastronómico. “Mi abuela me sentaba en una butaca en la cocina y preparaba chocolate mientras conversábamos. Para mí eso sabía a gloria”, recuerda Amézquita. La propuesta buscó mantener esa esencia tradicional, pero llevándola a una experiencia gastronómica moderna. El chocolate que utilizan es 100% cacao y se endulza con panela orgánica, siguiendo la forma en que tradicionalmente lo preparaban las abuelas. Antes de crear Migao, Amézquita tenía una empresa dedicada a refrigerios empresariales. Sin embargo, la pandemia y la virtualidad redujeron fuertemente la demanda de eventos corporativos, lo que lo llevó a replantear su modelo.

@migaito_colombia Simplemente Migaito. Aca vas a probar el mejor migao de todo Colombia. -Cr 51 No 1 sur 21 Crisro rey -Diagonal 33No 34e sur 22 Envigado -Cr 13a No 96-41 Bogotá -Mall Sajonia, Variante palmas, Rionegro. ♬ sonido original - migaito_colombia

Empezó en Cristo Rey

Tras salir de esa sociedad y con apenas $3 millones disponibles, decidió desarrollar un concepto gastronómico sencillo. El primer punto de venta nació en el barrio Cristo Rey, en Medellín. Allí instaló un pequeño concepto callejero con una carpa y butacas de madera, inspirado en las cocinas tradicionales de las fincas. Desde el inicio buscó formalizar el negocio. A pesar de ser un concepto callejero, la marca fue registrada y el establecimiento se constituyó legalmente ante Cámara de Comercio. El punto de inflexión llegó cuando una creadora de contenido gastronómico conocida como “Foodiestefa” visitó el negocio. Ese video de la creadora supero las 127.000 reacciones y los 1.900 comentarios en Instagram. El resultado fue inmediato. Tras la publicación en Instagram, el negocio pasó de vender uno o dos migaos al día, a cerca de 150. Las filas llegaron a extenderse por dos cuadras, con personas esperando hasta dos horas para probarlos. Fue ahí cuando se abrió una primera franquicia en Envigado.

Aseguran que es el mejor plato de chicharrón de envigado