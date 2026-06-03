Prima, festivos y Mundial: “el cóctel” que moverá el comercio en Colombia

Más allá de lo deportivo, el Mundial de fútbol se perfila como uno de los principales motores de la actividad económica durante junio y julio en Colombia. Así lo señala el equipo de economistas de DaviBank en una nueva edición de su informe Las Cinco Económicas, donde advierte que el torneo generará un importante impulso al consumo de los hogares. Según el análisis, los eventos deportivos de esta magnitud suelen concentrar decisiones de gasto durante cerca de seis semanas. El fenómeno comienza incluso antes del inicio de la competencia y se fortalece a medida que avanzan los partidos, generando una mayor demanda en diferentes sectores de la economía. Le puede gustar: Millonario truco de la FIFA: creó 16 cuentas de Instagram por cada sede del Mundial 2026 para buscar más plata Para la entidad financiera, el llamado “efecto Mundial” provocará una redirección del presupuesto familiar hacia actividades de entretenimiento asociadas al torneo, lo que podría convertirse en uno de los factores más relevantes para la dinámica económica del país durante las próximas semanas.

Gasto se dispararía en entretenimiento

De acuerdo con DaviBank, el incremento del gasto se reflejará en diferentes categorías de consumo. Entre ellas destacan las actividades de entretenimiento relacionadas con los partidos, la compra de televisores y equipos audiovisuales para seguir el campeonato, la adquisición de productos promocionales asociados al evento y un posible aumento en las apuestas deportivas. La entidad explica que este choque de demanda suele fortalecerse conforme avanza la competición, impulsando el movimiento comercial y beneficiando a distintos sectores vinculados al consumo masivo. El Mundial también genera un entorno favorable para establecimientos comerciales, restaurantes, bares y negocios relacionados con el entretenimiento, que suelen experimentar un aumento en la afluencia de clientes durante los encuentros deportivos.

Prima y festivos amplificarán el impacto económico

El análisis de DaviBank destaca que el efecto del Mundial podría ser especialmente fuerte este año debido a una combinación de factores que aumentarán la capacidad de gasto de los hogares. Por un lado, el torneo coincide con el pago de la prima de mitad de año, un ingreso adicional que reciben millones de trabajadores colombianos. Por otro, junio y julio cuentan con varios días festivos, que tradicionalmente incentivan el consumo y las actividades recreativas.

La coincidencia de estos elementos podría magnificar el impacto del gasto en entretenimiento y favorecer un mayor dinamismo en la actividad económica durante buena parte del segundo trimestre. Solo para tener una idea, el informe “Cuando juega la Selección, se mueve la economía: el efecto del Mundial en Colombia”, elaborado por Solunion Colombia, estima que cada partido de la selección colombiana podría movilizar alrededor de $60.000 millones, especialmente por el incremento en el gasto de los hogares en alimentos, bebidas, tecnología y entretenimiento. Los sectores de gastronomía y comercio son algunos de los principales ganadores durante los días de competencia. En jornadas de partido, las ventas podrían aumentar hasta 60%, impulsadas por reuniones sociales, consumo en establecimientos y compras relacionadas con el evento deportivo.

Un impulso para la economía en medio de otros desafíos

El informe de DaviBankseñala que el Mundial llegará en un momento en que la economía colombiana continúa enfrentando desafíos relacionados con la inflación, las tasas de interés y la incertidumbre política derivada del proceso electoral. Sin embargo, el mayor gasto de los hogares podría convertirse en un factor de apoyo para la actividad económica y para algunos sectores comerciales que dependen en gran medida del consumo interno.

DaviBank considera que el comportamiento de los consumidores seguirá siendo un elemento clave para la economía, especialmente porque el gasto de los hogares ha mostrado capacidad de crecimiento a pesar de los elevados costos del crédito y las presiones inflacionarias.

Mercados atentos a otros eventos económicos

Aunque el Mundial concentra buena parte de la atención por su impacto sobre el consumo, junio también estará marcado por otros acontecimientos relevantes para los mercados. Entre ellos figuran la reanudación de las reuniones de política monetaria del Banco de la República, la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo y la segunda vuelta presidencial, eventos que podrían influir en variables como la tasa de cambio, el mercado de deuda pública y la bolsa de valores. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.