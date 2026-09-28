Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Claro le disputa terreno a Tigo: Móvil Éxito ahora opera con las dos redes

Móvil Éxito, que durante 12 años ha operado sobre la infraestructura de Colombia Móvil-Tigo, sumó a Claro Colombia como nuevo operador anfitrión para ampliar la cobertura de sus servicios móviles.

  • Para Móvil Éxito, el acuerdo significa ampliar las opciones de cobertura disponibles para sus usuarios. Para Claro, representa su entrada como operador anfitrión a un segmento en el que hasta ahora no había participado. FOTO: Cortesía.
    Para Móvil Éxito, el acuerdo significa ampliar las opciones de cobertura disponibles para sus usuarios. Para Claro, representa su entrada como operador anfitrión a un segmento en el que hasta ahora no había participado. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El mercado de los operadores móviles virtuales (OMV) tiene un nuevo movimiento, ya que Móvil Éxito, del Grupo Éxito, llegó a un acuerdo con Claro Colombia para utilizar también su red en la prestación de servicios móviles, así lo reveló Portafolio.

De acuerdo con fuentes consultadas, el acuerdo permitirá que los usuarios de Móvil Éxito accedan a la infraestructura de Claro, además de la que la compañía utilizó durante los últimos 12 años a través de Colombia Móvil-Tigo.

Cabe recordar que es la primera vez que Claro Colombia participa en este segmento como operador anfitrión de un OMV, según la información conocida por ese medio.

Móvil Éxito cuenta actualmente con alrededor de 2,2 millones de usuarios, de acuerdo con las cifras reportadas por la compañía. Asimismo, el reciente informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) reportó que una recuperación de los operadores móviles virtuales (OMV) en el país como Móvil Éxito y Suma Móvil.

Además, en el primer trimestre de 2026, los operadores móviles virtuales (OMV) redujeron a cerca de 40.000 líneas su saldo neto negativo por portabilidad numérica, una mejora de 57,5% frente al mismo periodo de 2025. Entre los OMV que registraron un saldo positivo se destacaron ETB, con una ganancia neta de 3.316 líneas; Plintron, con 2.073; Móvil Éxito, con 1.638; y Suma, con 1.431 líneas.

Por su lado, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y del Ministerio TIC, a 2025 Colombia registraba 92,9 millones de líneas móviles. En ese mercado, Claro mantenía el liderazgo con una participación de 44,8%, equivalente a cerca de 41,6 millones de líneas; y tras la integración entre Tigo y Movistar, este operador saltó a 41,5%.

Puede leer: ¿Le suspendieron el plan de celular? Desde hoy 17 de julio la reconexión no podrá costar más de $285

¿Qué es un operador móvil virtual?

Los operadores móviles virtuales son compañías que prestan servicios de telefonía móvil sin contar con una red propia de acceso. Para hacerlo, utilizan infraestructura y capacidad de operadores móviles que sí cuentan con una red, conocidos como operadores móviles de red (OMR).

Este modelo permitió la entrada de diferentes marcas al mercado colombiano, que pueden ofrecer servicios de voz, mensajes de texto y navegación móvil mediante acuerdos con operadores que cuentan con infraestructura propia.

Móvil Éxito comenzó operaciones en 2013 y desde entonces había utilizado la infraestructura de Colombia Móvil-Tigo para prestar sus servicios. Con el nuevo acuerdo, la compañía incorpora ahora la red de Claro a su operación y amplía las alternativas de infraestructura disponibles para sus servicios móviles.

Claro entra a un nuevo segmento del mercado

La llegada de Claro como operador anfitrión de un OMV ocurre mientras el mercado colombiano de telecomunicaciones atraviesa otros cambios. Uno de ellos es el proceso de integración entre Tigo y Movistar, que está modificando la configuración del mercado de operadores móviles en el país.

Hasta ahora, Tigo y Movistar han sido los principales operadores de red que han soportado este tipo de modelos en Colombia. Con la entrada de Claro, los OMV cuentan con una alternativa adicional para acceder a infraestructura y capacidad de red.

Para Móvil Éxito, el acuerdo significa ampliar las opciones de cobertura disponibles para sus usuarios. Para Claro, representa su entrada como operador anfitrión a un segmento en el que hasta ahora no había participado.

Siga leyendo: Revolcón en Movistar Colombia; Tigo toma el control y cambia junta directiva, gerencia y sede

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Grupo Éxito
Telecomunicaciones
Celulares
Claro
Telefonía móvil
Tigo
Telefónica
Movistar
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos