Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Mónica de Greiff renuncia a la junta directiva de ISA tras cerca de siete meses en el cargo

La abogada también integraba los comités de Talento Organizacional y Auditoría y Riesgos. La compañía convocó una asamblea extraordinaria virtual para el 28 de octubre.

  • Mónica de Greiff Restrepo renunció a la junta directiva de ISA con efecto inmediato, después de haber sido elegida en marzo de 2026. FOTO COLPRENSA
    Mónica de Greiff Restrepo renunció a la junta directiva de ISA con efecto inmediato, después de haber sido elegida en marzo de 2026. FOTO COLPRENSA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
bookmark

Los movimientos en la dirección de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), filial de Ecopetrol, comenzaron con la salida de Mónica de Greiff Restrepo de su junta directiva. La decisión se hizo efectiva el 12 de octubre de 2026, según informó la compañía mediante un comunicado de información relevante.

La renuncia implica que De Greiff también dejará de integrar los comités de Talento Organizacional y de Auditoría y Riesgos, de los que hacía parte dentro de la estructura de gobierno corporativo de la empresa.

Entérese: “Nunca llegará gas de Venezuela a Colombia”: presidenta junta de Ecopetrol contradice a ministro de Minas y Energía

ISA anunció, además, la convocatoria a una asamblea extraordinaria virtual de accionistas para el próximo 28 de octubre de 2026, en la que se abordarán decisiones corporativas. Por ahora, no se conocen oficialmente las razones de la salida.

¿Llegó en marzo?

La abogada fue elegida como integrante de la junta directiva de ISA en marzo de 2026, luego de ser postulada por Ecopetrol. Su permanencia en el órgano directivo se extendió durante aproximadamente siete meses.

Antes de llegar a ISA, De Greiff había ocupado un puesto en la junta directiva de Ecopetrol S.A., donde permaneció desde octubre de 2022 hasta el 15 de octubre de 2025.

Le puede gustar: Gobierno Petro presenta dos nombres para mover la junta de Ecopetrol en reemplazo de Mónica de Greiff y Guillermo García

Durante su etapa en la petrolera, inicialmente fue miembro no independiente, condición que mantuvo hasta octubre de 2023. A partir de entonces pasó a ser integrante independiente. También presidió la junta directiva y el Comité de Negocios.

Su salida de Ecopetrol se produjo en medio de desacuerdos relacionados con decisiones adoptadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Aunque había presentado su renuncia a finales de mayo de 2025, suspendió esa solicitud después de que los demás integrantes del consejo directivo le pidieran unánimemente que continuara.

Mónica de Greiff presentó su renuncia a la junta directiva de ISA, efectiva a partir del 12 de octubre de 2026, tras cerca de siete meses en el cargo. La compañía convocó una asamblea extraordinaria de accionistas para el 28 de octubre, en la que se abordarán los cambios en su dirección. Foto: Colprensa
Mónica de Greiff presentó su renuncia a la junta directiva de ISA, efectiva a partir del 12 de octubre de 2026, tras cerca de siete meses en el cargo. La compañía convocó una asamblea extraordinaria de accionistas para el 28 de octubre, en la que se abordarán los cambios en su dirección. Foto: Colprensa

¿Quién es Mónica de Greiff?

De Greiff es doctora en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en Bogotá, y especialista en Derecho Administrativo.

Su trayectoria incluye cargos en distintas entidades del Estado y responsabilidades en el ámbito internacional.

Entre sus anteriores funciones figuran las de ministra y viceministra de Justicia, secretaria general del Ministerio de Minas y Energía, embajadora de Colombia en Kenia, representante ante Naciones Unidas para Medio Ambiente y Hábitat, y consejera presidencial para asuntos internacionales.

Su experiencia también incluye la participación en órganos de gobierno corporativo de empresas como Ecopetrol e ISA.

Entérese: ¿Por qué salió Cristina Toro, cercana a Daniel Quintero y Ricardo Roa, de Ecopetrol?

¿Qué sigue para ISA tras la renuncia?

La compañía tendrá una asamblea extraordinaria virtual el 28 de octubre de 2026 para abordar decisiones corporativas. La información suministrada no precisa cuáles serán los asuntos específicos que se discutirán ni quién ocupará el lugar dejado por De Greiff en la junta directiva.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Por el momento, tampoco se han informado las razones oficiales de su renuncia. Su salida marca un cambio en la composición de la junta directiva de ISA, donde también participaba en dos comités relacionados con el talento organizacional, la auditoría y la gestión de riesgos.

Consulte: ISA eligió su nueva junta directiva en medio de fuertes cuestionamientos a Ricardo Roa, con 27% de abstención

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué renunció Mónica de Greiff a la junta directiva de ISA?
Las razones oficiales de la renuncia de Mónica de Greiff no se han dado a conocer. ISA informó que la abogada presentó su dimisión con efecto inmediato, a partir del 12 de octubre de 2026.
¿Cuándo será la próxima asamblea extraordinaria de ISA?
I asambSA convocó unalea extraordinaria virtual para el 28 de octubre de 2026. La compañía informó que en la reunión se abordarán decisiones corporativas, pero no detalló los temas específicos que se discutirán.
¿Qué cargos tenía Mónica de Greiff dentro de la junta directiva de ISA?
Además de integrar la junta directiva, De Greiff participaba en los comités de Talento Organizacional y de Auditoría y Riesgos. Su renuncia implica también su salida de ambos comités.

Temas recomendados

Economía
Empresas
Ecopetrol
Energía
ISA
Colombia
Mónica de Greiff
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form