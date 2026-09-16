Colombia pone en marcha Misión Crecer para llevar el PIB al 6%, ¿qué países latinos crecen a ese ritmo?

Colombia se propone alcanzar un crecimiento económico del 6% en los próximos años. Para tener una idea, se trata de un dato que solo pudo alcanzar Paraguay, entre las economías latinoamericanas, el año pasado. El plan fue expuesto por el vicepresidente José Manuel Restrepo. Él se reunió con diez carteras del Gobierno para poner en marcha la denominada Misión Crecer, una estrategia enfocada en inversión, productividad y competitividad. La meta planteada por el Ejecutivo es recuperar el ritmo de crecimiento de la economía colombiana y llevar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al 6%. Consulte: Economía de Antioquia crecería 2,8% en 2026 y superaría el promedio nacional La primera sesión de trabajo contó con la participación del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y representantes de las carteras de Interior, Transporte, Vivienda, Agricultura, Hacienda, Energía, Ambiente, TIC y Comercio.

Los cuatro ejes de la Misión Crecer

Restrepo explicó que la estrategia contempla cuatro frentes. El primero consiste en crear incentivos y mecanismos de estabilidad jurídica que permitan impulsar la inversión en Colombia. El segundo busca construir un banco de proyectos de alto valor agregado para canalizar recursos hacia nuevas inversiones. El tercer frente apunta a simplificar normas y trámites que, según el Gobierno, frenan el flujo de capital y retrasan proyectos. Finalmente, la iniciativa contempla mecanismos para movilizar el ahorro hacia la inversión, la infraestructura y el aumento de la productividad de la mano de obra. Entérese: Antioquia consolidó su liderazgo económico en 2025: su PIB creció 3% y aportó el 15% de la economía colombiana

En diciembre se presentará el plan

De acuerdo con los cálculos presentados por el Gobierno de De la Espriella, Colombia pasó de registrar un crecimiento anual de 4,3 % hasta 2014, a uno de 2,5 % posteriormente. En los últimos tres años, ese ritmo se habría reducido a 1,6 %. La Misión Crecer busca cambiar esa trayectoria mediante una mayor inversión y productividad, además de reducir las barreras que dificultan la ejecución de proyectos.

Restrepo señaló que el Gobierno espera tener una propuesta concreta el 2 de diciembre, que posteriormente será presentada al presidente de la República. “Asumimos el compromiso para que de aquí al día 2 de diciembre tengamos una propuesta concreta que le ofreceremos al país y que le presentaremos al presidente de la República de cara a los próximos años en esta misión crecimiento”, afirmó el vicepresidente. Las economías latinoamericanas con mayor crecimiento de 2025 fueron Paraguay, con 6,6%; Argentina y Panamá, ambas con 4,4 %, seguidas por Perú, con 3,4 %. Argentina creció 4,4 %, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), impulsada principalmente por la intermediación financiera, la minería, hoteles y restaurantes, agricultura y construcción. Panamá también avanzó 4,4 %, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), gracias especialmente al transporte y al desempeño del Canal de Panamá. Perú creció 3,4 %, impulsado por construcción y transporte. La hoja de ruta será construida con la participación de las distintas carteras involucradas en la estrategia. Le puede gustar: Gobierno De la Espriella radicó el Presupuesto 2027 por $634,9 billones; $59 billones más que el de Petro Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: