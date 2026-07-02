Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...
menu
close

Miles de MiPymes podrán capacitarse gratis en Colombia con nuevo programa

Una nueva iniciativa nacional promete cambiar la forma en que las micro, pequeñas y medianas empresas acceden a formación especializada.

  • El programa ‘Conectar para Crecer’ busca fortalecer a más de 1.100 MiPymes en Colombia con formación gratuita y certificada en sectores clave de la economía. FOTO: Cortesía.
    El programa ‘Conectar para Crecer’ busca fortalecer a más de 1.100 MiPymes en Colombia con formación gratuita y certificada en sectores clave de la economía. FOTO: Cortesía.
  • Las empresas participantes recibirán acompañamiento técnico y acceso a encadenamientos productivos para mejorar su competitividad en el mercado nacional e internacional. FOTO: Magnfic.
    Las empresas participantes recibirán acompañamiento técnico y acceso a encadenamientos productivos para mejorar su competitividad en el mercado nacional e internacional. FOTO: Magnfic.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
bookmark

El programa ‘Conectar para Crecer’ busca fortalecer la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del país con formación certificada, acompañamiento técnico y acceso a nuevos mercados en sectores estratégicos de la reindustrialización.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) anunciaron la puesta en marcha del programa ‘Conectar para Crecer’, una iniciativa que capacitará de manera gratuita a más de 1.100 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en todo el país, con el objetivo de impulsar su productividad y su integración a cadenas de valor estratégicas.

El proyecto se enmarca en la Política Nacional de Reindustrialización y estará enfocado en nueve sectores considerados clave para el desarrollo económico, entre ellos agroindustria, construcción, manufactura y tecnología. La estrategia busca no solo mejorar las capacidades internas de las empresas, sino también facilitar su acceso a nuevos mercados y procesos de encadenamiento productivo.

Las empresas participantes recibirán acompañamiento técnico y acceso a encadenamientos productivos para mejorar su competitividad en el mercado nacional e internacional. FOTO: Magnfic.
Las empresas participantes recibirán acompañamiento técnico y acceso a encadenamientos productivos para mejorar su competitividad en el mercado nacional e internacional. FOTO: Magnfic.

De acuerdo con cifras de BBVA Research, las MiPymes representan el 99,5% del tejido empresarial formal en Colombia, aportan cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan alrededor del 53% del empleo formal en el país, lo que evidencia su papel central en la economía nacional.

El programa contempla una formación certificada con enfoque práctico en ciclos de 22 horas, complementada con 45 horas de acompañamiento técnico especializado durante un periodo de hasta cuatro meses. Además, se realizará una intervención más profunda en al menos 190 empresas seleccionadas, con el fin de mejorar sus estándares operativos, de calidad y competitividad.

Siga aquí: Siguen los nombramientos exprés en Cancillería: ahora en el consulado de Ecuador, a 36 días del fin del gobierno Petro

Asimismo, la iniciativa incluirá el contacto directo con encadenamientos productivos, lo que permitirá a las MiPymes integrarse a redes empresariales más amplias y fortalecer sus oportunidades de crecimiento. Al ser una estrategia de alcance nacional, combinará modalidades virtuales y presenciales, dependiendo de las condiciones y necesidades de cada empresa participante.

“Esta es una apuesta por fortalecer el tejido empresarial colombiano. Lo que buscamos es dotar a las MiPymes de herramientas técnicas que les permitan mejorar su competitividad”, explicó Juanita Valdivieso, gerente de Alianzas y Proyectos Estratégicos de Icontec, quien invitó a gremios y asociaciones a promover la participación en la convocatoria.

La inscripción al programa ya se encuentra habilitada y los cupos son limitados. Las empresas interesadas pueden postularse a través del enlace oficial dispuesto por Icontec para esta iniciativa, que busca consolidar el crecimiento del sector empresarial más numeroso del país.

An error occurred while processing the template. 
Invocation of method 'substring' in  class java.lang.String threw exception java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -2 at VM_global_iter.vm[line 14551, column 54]
1##----ECR-Articulo-Texto-Microformatos-Metadatos-Movil----
 
2
 
3#set($urlsec = "#printURLAssignedSection()")
 
4#set($urlsec = $urlsec.replaceAll(" ","").trim())
 
5
 
6
 
7<div class="ecr_articulo art_${reserved-article-id.data}">
 
8
 
9<style>
 
10.infographic .imgBig div[frame=Ampliacion_Infografia],
 
11.full-infographic .imgBig div[frame=Ampliacion_Infografia] {
 
12    padding-top: 0 !important;
 
13}
 
14.infographic .imgBig div[frame=Ampliacion_Infografia] img,
 
15.full-infographic .imgBig div[frame=Ampliacion_Infografia] img {
 
16    margin: initial !important;
 
17}
 
18.infographic .imgBig div[frame=Ampliacion_Infografia] > div,
 
19.full-infographic .imgBig div[frame=Ampliacion_Infografia] > div {
 
20    background-color: unset !important;
 
21}
 
22
 
23.controls-infografia .control-infografia {
 
24    background: #595959;
 
25    float: left;
 
26    padding: 8px 9px;
 
27    margin: 0 1px 1px 0;
 
28}
 
29
 
30.zoomButtons {
 
31    position: absolute;
 
32    top: 50px;
 
33    right: 50px;
 
34    z-index: 3000000;
 
35}
 
36
 
37@media(max-width: 769px) {
 
38.zoomButtons {
 
39    top: 30px;
 
40    right: 20px;
 
41}
 
42}
 
43
 
44#zoomIn, #zoomOut, #zoomClose {
 
45    cursor: pointer;
 
46}
 
47
 
48.ecr_articulo .block-text .Infografico span.icon-ampliar {
 
49    background: url(https://estaticos.elcolombiano.com/base-portlet/webrsrc/theme/552edc2c746618df57f96e46a02ab8d2.png) no-repeat scroll 0 0 transparent;
 
50    display: block;
 
51    height: 47px;
 
52    left: 50%;
 
53    margin-left: -23px;
 
54    margin-top: -23px;
 
55    position: absolute;
 
56    top: 50%;
 
57    width: 47px;
 
58    cursor: pointer;
 
59}
 
60
 
61.controls-infografia .icon-logo-infografia {
 
62    width: 38px;
 
63    height: 30px;
 
64    display: block;
 
65    background: url(https://estaticos.elcolombiano.com/base-portlet/webrsrc/theme/7a2d6b0369d427c444534fb3c7361a38.png) no-repeat;
 
66}
 
67
 
68.controls-infografia .icon-menos-infografia {
 
69    width: 38px;
 
70    height: 30px;
 
71    display: block;
 
72    background: url(https://estaticos.elcolombiano.com/base-portlet/webrsrc/theme/3eacc78bbae3818018da4adb24b29e9c.png) no-repeat;
 
73}
 
74
 
75.controls-infografia .icon-mas-infografia {
 
76    width: 38px;
 
77    height: 30px;
 
78    display: block;
 
79    background: url(https://estaticos.elcolombiano.com/base-portlet/webrsrc/theme/b06a9350627b3ee1b3f497191009e09b.png) no-repeat;
 
80}
 
81
 
82.controls-infografia .icon-close-infografia {
 
83    width: 38px;
 
84    height: 30px;
 
85    display: block;
 
86    background: url(https://estaticos.elcolombiano.com/base-portlet/webrsrc/theme/2abad4f624de0d7b646ae9a1a7284f33.png) no-repeat;
 
87}
 
88
 
89.ecr_articulo .block-text .Infografico {
 
90    position: relative;
 
91    margin-bottom: 30px;
 
92}
 
93</style>
 
94
 
95
 
96<div class="block-date information-noticia toolsWrapper">
 
97	<div class="tools">
 
98		<div class="autor">
 
99
 
100<div class="author_guardar_compartir_redi">
 
101
 
102  <div class="div_author_r" >
 
103    #set($hmAutores = {})
 
104    #getAcAssignedCatExtended($hmAutores "Autores")
 
105    #foreach ($hmAutor in $hmAutores)
 
106
 
107	#set ($catId = $hmAutor.id)
 
108	#set ($aboutAuthor = $aboutCategoryArticles.getArticle($catId))
 
109	
 
110	#if($aboutAuthor.Instrumental_Autor.data && $aboutAuthor.Instrumental_Autor.data != "")
 
111    <div class="div_author_r_img">
 
112        #if($aboutAuthor.getImageTag("Image","0","Firma_Autor_Detalle","","",""))
 
113            <figure class="div_author_r_img_figure">
 
114                #set($tituloImg = $Headline.data)
 
115                #if ($aboutAuthor.Instrumental_Autor && $aboutAuthor.Instrumental_Autor.data != "")
 
116                    #set($tituloImg = $aboutAuthor.Instrumental_Autor.data)
 
117                #end
 
118                                        #eliminarHTML($tituloImg)
 
119                $aboutAuthor.getImageTag("Image","0","Firma_Autor_Detalle_RD","","","","true", "$tituloImg", "$tituloImg")
 
120            </figure>
 
121        #end
 
122    </div>
 
123    #end
 
124
 
125     <div class="div_author_r_texto_redes">
 
126       
 
127        <div class="div_author_r_texto_">
 
128            #if($aboutAuthor.Instrumental_Autor.data && $aboutAuthor.Instrumental_Autor.data != "")
 
129                <a href="/cronologia/noticias/meta/$hmAutor.friendlyname" target="_blank"><div>$aboutAuthor.Instrumental_Autor.data</div></a>
 
130            #end
 
131        </div>
 
132        <div class="div_author_r_redes">
 
133            <div class="div_author_r_redes_a">    
 
134                #if($aboutAuthor.area_periodista && $aboutAuthor.area_periodista.data != "")
 
135                    <p>$aboutAuthor.area_periodista.data</p>
 
136                #end
 
137
 
138            </div>
 
139        </div>
 
140     </div>
 
141
 
142	
 
143#end
 
144  </div>
 
145
 
146                      <!-- #guardarycompartirarticulo() -->
 
147                #getCompartirredisenoarticulo()
 
148		</div>		 
 
149
 
150		 
 
151	
 
152		<div class="font-size">
 
153			<span class="icon-font-mas"></span>
 
154			<span class="icon-font-menos"></span>
 
155		</div>
 
156		#if($varColorIter)
 
157			<span class='bullet-categoria-noticia' style='background:${varColorIter}'></span>
 
158		#else
 
159			<span class='bullet-categoria-noticia'></span>
 
160		#end
 
161		<div class="clear"></div>
 
162	</div>
 
163</div>
 
164<!-- <div class="clear"></div> -->
 
165
 
166
 
167<div class="block-text">
 
168	#getTextFlowECv7Movil("Foto_Detalle_Normal","680","450", "80%")
 
169</div>	
 
170<!-- ##Macro Micro formato EN DEFINITIVA
 
171#if(($En_definitiva_Ante && $En_definitiva_Ante.data != "") && ($En_definitiva_Tx && $En_definitiva_Tx.data !=""))	
 
172	#foreach($En_definitiva_ante in $En_definitiva_Ante.getSiblings())
 
173		#set ($indexActual = $velocityCount - 1)
 
174		#if($En_definitiva_Tx.getSiblings().get($indexActual) && $En_definitiva_Tx.getSiblings().get($indexActual).data != "") 
 
175			<div class="content-definitiva">
 
176				<div class="en-definitiva">
 
177					<span class="icon-en-definitiva"> </span>
 
178					<h6>$En_definitiva_ante.data</h6>
 
179					<p>$En_definitiva_Tx.getSiblings().get($indexActual).data</p>
 
180				</div>
 
181			</div>
 
182		#end
 
183	#end
 
184#end-->
 
185
 
186<!-- #set($hasContext = "#hasContext()")
 
187#if($hasContext == "true")
 
188<div class="detalle-general detalle-texto">
 
189	<div class="contexto-noticia">
 
190		<div class="header-contexto">
 
191			<h3>Contexto de la Noticia</h3>
 
192		</div>
 
193		<div id="contexto-noticia-internas">
 
194			##MACRO MICROFORMATOS
 
195			#microformatosTipo1
 
196			#microformatosTipo2
 
197			#microformatosTipo3
 
198			#microformatosTipo4
 
199			#microformatosTipo5
 
200			#microformatosTipo6	
 
201			#microformatosTipo8	
 
202			#microformatosTipo10
 
203			#microformatosTipo13
 
204			#microformatosTipo15
 
205			#microformatosTipo16
 
206		</div>
 
207		
 
208	</div>
 
209</div>
 
210#end -->
 
211
 
212
 
213
 
214<!-- <span class="content-viewer-read-milestone" style="display: none"></span>
 
215<div class="cl"></div> -->
 
216
 
217
 
218</div>
 
219
 
220</div>
 
221
 
222
 

Temas recomendados

Empresas
Educación
Pequeños empresarios
Empresario
Microempresas
Capacitación
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos