MinAgricultura prepara ley para destrabar tierras de la Altillanura y atraer $8 billones en inversiones

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, en su intervención en la Convención Bancaria, le pidió al sistema financiero cambiar las reglas del crédito para evitar que los problemas de liquidez terminen golpeando la producción agropecuaria y las exportaciones.
Ante representantes del sector bancaria, Dangond pidió construir un mecanismo de amortización “más flexible y elástico” para los sectores agroexportadores, particularmente afectados por la caída del dólar, el aumento de los aranceles en Estados Unidos y los mayores costos laborales.
“Todos los días me llaman. Me llama la Federación de Cafeteros, Asocolflores. Todos están desesperados porque con la caída del dólar ellos cayeron en un tercer piso y la amortización se quedó en el piso ocho”, afirmó.
El jefe de la cartera agropecuaria puso como ejemplo que los sectores agroexportadores que en 2025 representaron cerca de US$10.000 millones en exportaciones tenían una cartera con el sistema financiero de alrededor de $57,6 billones, según las cifras presentadas durante su intervención.
Asimismo, algunos productos enfrentan mayores aranceles por parte de Estados Unidos, que, según explicó, pasaron del 10% al 12,5%. Además, son actividades intensivas en mano de obra y afrontan el aumento de los costos laborales derivado del incremento salarial decretado durante el Gobierno anterior.
“Cuando uno está en una situación de estas no le queda otro camino que la banca le eche la manito a uno”, sostuvo. Por eso, la solicitud central fue llevar esas obligaciones a plazos más largos. “Que esas deudas las podamos llevar al menos a dos años”, pidió.
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