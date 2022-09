“Alguien me ponía el ejemplo, eso es como si en las eliminatorias del mundial de fútbol le dijéramos a los otros países que jueguen peor para que Colombia clasifique , es exactamente lo mismo”, dijo el líder de Anif.

Según él, el decrecimiento es una teoría que no ha tenido ninguna repercusión en la vida real.

Publicidad

“Colombia no puede decirle a los otros países que hagan algo. Los países tienen autonomía, entonces Colombia no puede ir a las Naciones Unidas a decir ‘usted tiene que crecer menos porque si no yo lo sanciono’”, ejemplificó.

Según él, pedirle a otro país que crezca menos es también pedirle que se empobrezca.

“El crecimiento es lo que genera ingresos y genera empleo, entonces eso no tiene ni pies ni cabeza, no sé de dónde sale eso y es una cosa absurda”, complemento Santa María.

Publicidad

Vale decir que ayer, durante su intervención en el Congreso Nacional de Minería 2022, la Minminas dijo: “Nosotros necesitamos exigirle también, en el marco de esta geopolítica global, a los otros países, que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. De ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”.