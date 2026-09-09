MinHacienda anuncia proyecto de ley de urgencia para conseguir $1,2 billones ante El Niño

El Gobierno Nacional prepara un proyecto de ley con mensaje de urgencia para conseguir $1,2 billones y atender las necesidades de liquidez del sector energético frente al posible impacto del fenómeno de El Niño. El anuncio fue hecho este miércoles por Miguel Gómez, ministro de Hacienda, durante un debate de control político realizado en la Comisión Quinta del Senado sobre la situación energética del país. “Nosotros necesitamos presentar un proyecto con mensaje de urgencia para conseguir 1,2 billones de pesos que necesitamos para poder seguir financiando las medidas de liquidez que necesitamos mientras pasa el fenómeno de El Niño. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas van a presentar ese proyecto de ley”, señaló Gómez. El jefe de la cartera de Hacienda insistió en que la iniciativa tendrá un trámite prioritario debido a las necesidades financieras que enfrenta actualmente el sector. Le puede gustar: ¿Cómo ahorrar agua y luz en casa? Estas son las medidas para reducir el consumo y evitar un apagón “Este proyecto debe tener mensaje de urgencia y de urgencia absoluta. Y lo vamos a hacer porque necesitamos ese dinero y porque no vamos a dejar que el país se apague”, dijo Gómez.

¿Por qué el Gobierno necesita más recursos para el sector energético?

Uno de los principales factores que explica la solicitud de recursos es la situación financiera de las empresas generadoras y la necesidad de garantizar el abastecimiento de energía en un escenario en el que la generación hidráulica podría reducirse. El posible fenómeno de El Niño podría generar condiciones de sequía que disminuyan la disponibilidad de agua para las plantas hidroeléctricas, que tienen un papel importante dentro de la matriz energética colombiana. Ante una menor generación con agua, las plantas térmicas tendrían que aumentar su participación para atender la demanda. Sin embargo, para que puedan operar cuando sean requeridas se necesitan recursos que permitan atender las obligaciones financieras de los agentes del sector. Entérese: De la Espriella confirma las primeras medidas para afrontar El Niño y evitar apagones La preocupación de los gremios aumenta debido a que los aportes hídricos al sistema se encuentran entre 76% y 80% de la media histórica, según el diagnóstico presentado por las organizaciones del sector. Esto significa que el sistema está recibiendo menos agua de la habitual, lo que incrementa la necesidad de recurrir a la generación térmica y, con ella, las necesidades financieras de las empresas que participan en el mercado eléctrico.

Crisis del sistema

Durante su intervención en el Senado, Gómez también responsabilizó a la administración anterior por parte de las dificultades estructurales que enfrenta actualmente el sector energético. El ministro aseguró que el actual Gobierno recibió una crisis agravada por lo que calificó como “inacción” de los ministros de Minas y Energía durante la administración del expresidente Gustavo Petro. “Porque este sector sobrevivió a Irene Vélez. Difícil un reto más grande para un sector tan importante como el de tener una persona que no solo nunca entendió, sino nunca quiso entender de qué se trataba este sector. Después vino el ministro Palma, que entendía un poco más, pero no hizo nada. Entonces, 4 años de inacción sí generan unos problemas estructurales muy serios”, aseveró Gómez.

El Plan Energía YA

El anuncio de los $1,2 billones se conoce después de que el presidente Abelardo de la Espriella informara sobre dos medidas aprobadas por la CREG dentro del denominado Plan Energía YA. Las medidas están diseñadas para enfrentar las condiciones que podría generar el fenómeno de El Niño a finales de 2026 y comienzos de 2027. Una de ellas busca incentivar el ahorro de electricidad. Los usuarios que reduzcan su consumo mensual en más de 10% frente a su meta individual podrán recibir un beneficio en la factura.

En sentido contrario, quienes aumenten su consumo en más de 10% frente a esa meta deberán asumir un cobro adicional. El esquema tendrá una excepción para los usuarios regulados de los municipios afectados por el terremoto, quienes estarán exentos de esta medida. La segunda medida está enfocada en garantizar la generación térmica necesaria para reducir la presión sobre los embalses. La estrategia busca que las plantas térmicas cuenten con las condiciones necesarias para generar electricidad cuando sea requerido. De esta manera, se pretende conservar mayores reservas de agua para los meses en los que las condiciones de sequía puedan afectar la generación hidroeléctrica. De la Espriella sostuvo que las acciones también tienen como objetivo evitar incrementos desbordados en las tarifas de electricidad, particularmente en regiones como el Caribe y Chocó. “Nos anticipamos a la crisis: ahorrar hoy es proteger la energía de Colombia mañana”, señaló el mandatario. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La estrategia, por tanto, combina medidas para reducir el consumo de electricidad con acciones destinadas a fortalecer la generación térmica, mientras el Gobierno busca obtener los recursos adicionales que considera necesarios para mantener la liquidez del sector durante el periodo de posible afectación por El Niño. Consulte: El Niño amenaza con temperaturas récord y radiación extrema al Valle de Aburrá hasta 2027

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