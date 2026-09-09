MinHacienda anuncia proyecto de ley de urgencia para conseguir $1,2 billones ante El Niño

El Gobierno Nacional prepara un proyecto de ley con mensaje de urgencia para conseguir $1,2 billones y atender las necesidades de liquidez del sector energético frente al posible impacto del fenómeno de El Niño.
El anuncio fue hecho este miércoles por Miguel Gómez, ministro de Hacienda, durante un debate de control político realizado en la Comisión Quinta del Senado sobre la situación energética del país.
“Nosotros necesitamos presentar un proyecto con mensaje de urgencia para conseguir 1,2 billones de pesos que necesitamos para poder seguir financiando las medidas de liquidez que necesitamos mientras pasa el fenómeno de El Niño. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas van a presentar ese proyecto de ley”, señaló Gómez.
El jefe de la cartera de Hacienda insistió en que la iniciativa tendrá un trámite prioritario debido a las necesidades financieras que enfrenta actualmente el sector.
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“Este proyecto debe tener mensaje de urgencia y de urgencia absoluta. Y lo vamos a hacer porque necesitamos ese dinero y porque no vamos a dejar que el país se apague”, dijo Gómez.