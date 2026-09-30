“El problema no es solo de Bogotá”: MinHacienda lanza dura crítica a gobernadores y alcaldes de la Costa por crisis energética

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lanzó una dura crítica contra los gobernadores y alcaldes de la Costa Caribe durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, al considerar que las autoridades territoriales deben asumir un papel más activo frente a la crisis del servicio eléctrico. Gómez cuestionó que la responsabilidad por la situación recaiga principalmente sobre el Gobierno Nacional y pidió que las administraciones locales se involucren más en la búsqueda de soluciones.

“Mientras ellos no sientan que el problema también es de ellos, aquí no va a haber solución. Por eso el Ministerio de Hacienda exige la participación de los entes territoriales”, afirmó el funcionario ante los congresistas. El ministro también cuestionó que el debate se concentre únicamente en los recursos que debe aportar la Nación. Puede leer: Afinia necesita salvavidas de $1,2 billones para evitar un apagón en la Costa Caribe “Es muy fácil decir que el problema está en Bogotá. Yo sí quiero ver a los gobernadores de la Costa asumiendo y participando en la solución de este problema”, manifestó. En ese sentido, Gómez reiteró la necesidad de una mayor corresponsabilidad de las gobernaciones y alcaldías, especialmente en las decisiones relacionadas con el modelo de consumo y generación de energía de la región. “Hay que estabilizar las empresas, sí, pero hay que estabilizarlas sobre un modelo de consumo y de generación de energía distinto, donde la corresponsabilidad de los entes territoriales esté presente y no sea solo un problema de la Nación”, señaló. Vea aquí: Gobierno levanta racionamiento de gas natural tras superar falla en regasificadora de Cartagena La discusión se produce en medio de las dificultades que atraviesa el sistema eléctrico de la Costa Caribe y de los cuestionamientos sobre las medidas necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio.

Gobierno radicó proyecto por $1,2 billones para la Costa Caribe

En medio del debate, Gómez explicó la radicación con mensaje de urgencia del Proyecto de Ley 401, que contempla un traslado presupuestal de $1,2 billones para atender la coyuntura del sistema eléctrico de la Costa Caribe. Según el ministro, el sistema atraviesa un momento de estrés y estos recursos tienen un propósito específico y temporal: atender las necesidades actuales y las obligaciones de la compañía. Gómez fue enfático en aclarar que los recursos no constituyen un salvamento de Air-e. “Este recurso no es para salvar Air-e”, afirmó, al tiempo que señaló que el traslado presupuestal no implica sanear las responsabilidades derivadas del manejo de los recursos de la compañía.

MinHacienda advierte que investigará manejo de recursos de Air-e

El ministro también diferenció la atención de la coyuntura del sistema eléctrico de las investigaciones que puedan surgir por el manejo de los recursos de Air-e y reiteró que el Gobierno exigirá que se establezcan responsabilidades. Entérese: “Es paja”: presidente del GEB advierte que gas venezolano y Sirius no resolverán la escasez en Colombia “Este gobierno va a exigir que quienes malversaron los recursos de esa compañía, que quienes con sus contactos políticos se hicieron a esos recursos, sean investigados y castigados por la justicia”, sostuvo.

Pago de los subsidios a empresas de energía

Otro de los puntos abordados durante el debate fue el pago de los subsidios eléctricos. Lea también: “Tenemos que ahorrar energía, el descalce entre oferta y demanda ya es del 5%”: Andesco El ministro aseguró que el Ministerio de Hacienda y la Dirección General del Tesoro están al día con estos giros. Según explicó, ya se desembolsó el 30% correspondiente al tercer trimestre de este año y está previsto que a finales de septiembre se gire otro 50%. Con ese desembolso quedaría pendiente el 20% restante. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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