Sector minero alista US$4,7 billones para la construcción de nuevas minas en Colombia

La minería colombiana busca superar un periodo caracterizado por un fuerte aumento de la regulación, restricciones e incertidumbre, factores que, según el sector, afectaron la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos. Durante la instalación del Congreso Nacional de Minería 2026, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), sostuvo que el país tiene ahora una oportunidad para cambiar el rumbo y aprovechar el potencial de esta actividad. Puede leer: Gobierno De la Espriella elimina los distritos mineros: “Se usaron para sustituir la minería y frenar la inversión” “Fueron cuatro años en los que el sector enfrentó decisiones que hicieron más difícil invertir, explorar y desarrollar nuevos proyectos. Hoy tenemos la oportunidad de retomar el camino y recuperar la capacidad de la minería de aportar al crecimiento del país y de las regiones”, afirmó. El dirigente gremial señaló que confluyen varios factores favorables: una demanda mundial creciente de minerales, mayor respaldo ciudadano a la actividad, un potencial geológico reconocido y un 97% del territorio que permanece sin explorar.

Las condiciones que pide el sector para atraer capital

Para la ACM, aprovechar ese potencial requiere que Colombia tome la decisión de ser un país minero y compita en mejores condiciones por los recursos que buscan oportunidades en otros mercados. El gremio propone avanzar en cuatro frentes: un ordenamiento jurídico equilibrado, un sistema fiscal competitivo, una institucionalidad minero-ambiental eficiente y la eliminación de costos ocultos que generan inequidades y dificultan la ejecución de proyectos. Entérese: “Colombia tiene que tomar la decisión de una vez por todas de ser un país minero”: ACM Las estimaciones presentadas durante el Congreso señalan que, con estas condiciones, podrían destrabarse US$4,7 billones destinados a la construcción de minas, mientras que la exploración tendría capacidad para atraer US$350 millones anuales. La ACM calcula además que estas medidas permitirían que la minería alcance un crecimiento sostenido de hasta 10% anual.

El impacto esperado en empleo y regiones

Para el gremio, materializar esas inversiones permitiría ampliar la contribución de la minería a la economía mediante empleo, encadenamientos productivos y mayores oportunidades de desarrollo en los territorios. “Ser un país minero no es solamente tener minerales bajo tierra. Es tomar la decisión de desarrollar ese potencial y crear las condiciones para que la inversión, el empleo y el crecimiento que puede generar lleguen efectivamente a Colombia y a sus regiones”, dijo Nariño.

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