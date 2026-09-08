Medellín registró el costo de vida más alto de Colombia, ¿qué fue lo que más subió?

Mercado, arriendo o una salida a comer: casi todo cuesta más en la capital antioqueña. Durante el mes de agosto, Medellín alcanzó una inflación anual del 7,07 %, ubicándose en el primer lugar del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y superando el promedio nacional (6,24 %). En contexto: Inflación se aceleró a 6,24% en agosto, pero el dato para Medellín es mayor: 7,07% Detrás de este repunte se destacan incrementos considerables en sectores cotidianos como restaurantes y hoteles, servicios de salud y educación, además de presiones constantes en la mayoría de bienes y servicios básicos para los hogares.

El grupo de restaurantes y hoteles presentó una inflación anual de 9,63%, mientras que salud alcanzó 9,22% y educación, 8,23%. Otro de los componentes que ejerció presión fue alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación de 7,59%, 1,85 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

Uno de los mayores diferenciales entre Medellín y el promedio nacional se presentó en prendas de vestir y calzado. En la ciudad, este grupo registró una variación anual de 5,42%, frente a 3,26% en el país. La diferencia fue de 2,16 puntos porcentuales, la mayor brecha entre Medellín y el total nacional dentro de los grupos de gasto analizados. También presentaron variaciones superiores al promedio nacional: transporte (6,39%), bienes y servicios diversos (6,98%), bebidas alcohólicas y tabaco (7,49%), muebles y artículos para el hogar (7,01%), recreación y cultura (5,65%) y educación (8,23%). En contraste, alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una variación de 5,93% en Medellín, frente a 6,10% nacional. En información y comunicación, la inflación fue de 4,39%, inferior al 5,97% del país. Entérese: ¿Vivir en Medellín se volvió un acto de resistencia? Costo de vida se disparó 37% en cuatro años

Los antecedentes de julio: ¿dónde comenzó la presión?

El resultado del octavo mes del año no es un hecho aislado, sino la consolidación de presiones inflacionarias que ya venían tomando fuerza en el arranque del segundo semestre. Los registros detallados de julio permiten entender los detonantes concretos detrás de esta escalada en vivienda, movilidad y alimentos. Según Medellín Cómo Vamos, durante ese periodo previo, el grupo de alojamiento y servicios estuvo impulsado principalmente por un incremento del 7,4% en alquileres, sumado a alzas del 8% en alcantarillado y del 16% en recolección de basuras. En el transporte, los mayores golpes provinieron del servicio intermunicipal (15%), el transporte urbano (12%) y el escolar (11%).

Los alimentos con mayores alzas en la canasta paisa

En el frente alimentario, aunque la variación general mostró un leve respiro en agosto, los datos de julio evidenciaron fuertes incrementos anuales en varios productos de consumo masivo. Las frutas frescas lideraron los aumentos, con 26,58%, seguidas por la cebolla, cuyo precio subió 17,57%. También se registraron alzas importantes en la arracacha, el ñame y otros tubérculos, con 12,92%, y en la carne de res y sus derivados, con 12,72%. Por su parte, las frutas congeladas o en pulpa aumentaron 9,37%, mientras que las carnes preparadas y la charcutería lo hicieron en 8,13%. Entre otros productos, las frituras, como papas, chitos y patacones, registraron un incremento de 7,09%, y la carne de aves, de 6,10%. En contraste, los frutos secos y nueces subieron 3,70%, las motos y bicicletas 2,56% y los aceites comestibles 1,18%. Vea aquí: Colombia sigue como el segundo país de la Ocde donde más aumenta el costo de vida

¿Por qué unos aumentos pesan más que otros?

De acuerdo con Medellín Cómo Vamos, no todos los incrementos impactan por igual. Cada rubro tiene una ponderación distinta según la estructura del gasto familiar. “Los hogares destinan en promedio cerca del 33% de sus ingresos a alojamiento y servicios públicos. Por ello, cualquier variación en este rubro genera un efecto dominó directo y severo sobre la inflación general”, explicó el análisis. Esta vulnerabilidad ante la vivienda no es nueva: según datos del Banco de la República, Medellín fue la ciudad con los arrendamientos más caros del país en 2024. Asimismo, entre 2021 y noviembre de 2025, el IPC en la capital antioqueña acumuló un aumento del 36,7%, superando ligeramente el promedio nacional del 36,3%.

Hogares de menores ingresos, los más golpeados

De acuerdo con Medellín Cómo Vamos, la escalada de precios exige compromisos urgentes para no reversar los avances en equidad social. Más noticias: ¿Le alcanza para una hamburguesa triple? Una primera cita en Medellín ya cuesta entre $100.000 y $150.000 “La inflación afecta con mayor severidad a las familias de menores ingresos. La vigilancia de precios, la fijación de tarifas justas y el acompañamiento institucional son fundamentales para resguardar la capacidad adquisitiva real y evitar un incremento en las brechas socioeconómicas de la ciudad”, concluyó el observatorio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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