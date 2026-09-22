Tres cafeterías de Medellín se meten entre las mejores de Latinoamérica, ¿cuáles son?

Medellín se abre camino en el mapa internacional del café de especialidad. Tres establecimientos de la ciudad: Pergamino Café Laureles, Rituales Compañía de Café y Simón Coffee fueron incluidos entre las 100 mejores cafeterías de Sudamérica en la edición 2026 de South America’s 100 Best Coffee Shops, clasificación elaborada por The World’s 100 Best Coffee Shops. La lista ubica a Pergamino en el puesto 38, Rituales en el 64 y Simón Coffee en el 80, en un listado que reúne tiendas de Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Asimismo, en total, 12 cafeterías colombianas aparecen en el Top 100 sudamericano, desde Differente Coffee, de Manizales, que ocupó el tercer lugar, hasta Okafe Roasters, que cerró la clasificación en el puesto 100. Siga leyendo: Federación de Cafeteros pide establecer en el empaque si un café es importado, ¿pulla para la marca tradicional?

Tres cafeterías de Medellín, tres historias alrededor del café

De acuerdo con la metodología del ranking, la firma evaluó factores como la calidad del café, la experiencia y técnica de los baristas, el servicio, la innovación, el ambiente, la sostenibilidad, la propuesta gastronómica y la relación con la comunidad. Además, el resultado combina la evaluación de expertos, con un peso de 70%, y la votación del público, que representa el 30%. En el caso de Medellín, las tres cafeterías representan modelos diferentes de cómo se puede construir una experiencia alrededor del café, desde la relación directa con productores y el tostado, hasta una apuesta por el trabajo local y una propuesta que combina café de especialidad, hospitalidad y una identidad asociada a los perros.

Pergamino, del productor a la taza en Laureles

Pergamino Café Laureles ocupó el puesto 38 de la clasificación en Sudamérica. De acuerdo con el reporte de The World’s 100 Best Coffee Shops, este establecimiento está ubicado en una casa tradicional de Laureles, un barrio caracterizado por sus zonas verdes y arquitectura residencial. “La cafetería adaptó una de esas viviendas para conservar parte de su esencia y arquitectura y convertirla en un espacio cálido. Esa apuesta por el lugar hace parte de una experiencia que busca conectar el café de especialidad con la ciudad”, se lee en el raking. Pero detrás de la cafetería hay también una operación que conecta a Medellín con las zonas productoras de Colombia. Pergamino produce, tuesta y sirve cafés colombianos de alta calidad y trabaja de manera directa con más de 1.500 productores aliados en diferentes regiones del país. Una parte importante de esos cafés normalmente toma el camino de la exportación como grano verde. Sin embargo, Pergamino explica que reserva algunos de sus mejores lotes para tostarlos y servirlos en sus cafeterías especializadas de Medellín. Para The World’s 100 Best Coffee Shops, esos cafés tostados pueden llegar a consumidores mediante su comercio electrónico en Colombia, Estados Unidos y Canadá. Puede conocer: Caída del dólar ya le quitó $700.000 por carga al caficultor en el último año, según gerente de Federacafé

Pergamino

Rituales, café local con una historia de transformación

En el puesto 64 aparece Rituales Compañía de Café, una cafetería que tiene una relación particular con el territorio de Medellín. Según el raking, el proyecto lleva nueve años trabajando con productores del barrio La Sierra, una zona de la ciudad que durante años estuvo marcada por la violencia y que hoy es presentada por el establecimiento como parte de una historia de transformación. La propuesta se define como una cafetería “de la ciudad, para la ciudad y 100% local”, una identidad que pone el origen y las relaciones con los productores en el centro de la experiencia. Rituales funciona en Laureles y tiene, además, una característica particular, su operación está a cargo de un equipo integrado por mujeres. Para The World’s 100 Best Coffee Shops, su promesa es hacer que quienes llegan se sientan como en casa, mientras el café funciona como punto de encuentro entre productores, baristas, consumidores y ciudad.

Rituales Compañía de Café.

Simón Coffee, café de especialidad y una historia con perros

La tercera representante de Medellín es Simón Coffee, ubicada en El Poblado, que alcanzó el puesto 80 del ranking sudamericano. Su origen está asociado a una historia personal. Simón es el nombre de un golden retriever que se convirtió en compañía y apoyo para su dueña durante uno de los momentos más difíciles de su vida. Esa relación terminó inspirando la creación de una cafetería en la que el café y el vínculo con los perros forman parte de su identidad. De acuerdo con el reporte, el establecimiento se presenta como una cafetería de especialidad que reúne una selección de cafés colombianos en un ambiente cálido y abierto. Su concepto busca que diferentes públicos tengan un espacio en el que puedan sentarse, compartir y conocer distintas expresiones del café producido en Colombia. Por eso, la propuesta de Simón Coffee plantea el café de especialidad como una forma de descubrir, compartir y conectar con Colombia, mientras incorpora el vínculo entre las personas y los perros como parte de la experiencia, reseña The World’s 100 Best Coffee Shops.

Simón Coffee.

¿Cuáles son las mejores cafeterías colombianas?

Las tres cafeterías de Medellín hacen parte de una representación colombiana que se extiende por todo el ranking. Colombia logró 12 lugares entre las 100 mejores cafeterías de Sudamérica, con dos establecimientos dentro del Top 10. El mejor resultado nacional correspondió a Differente Coffee, de Manizales, que ocupó el tercer lugar. Le siguió Tropicalia Coffee, de Bogotá, en la sexta posición. Después apareció Caferatto Café Especial, de Manizales, en el puesto 12; Famosta Café, en el 32; Pergamino Café Laureles, en el 38; Lohas Café, en el 45; Café 18-El Chicó, en el 56; Rituales, en el 64; Mr Wush Wush, en el 72; Simón Coffee, en el 80; Azahar Café, en el 87, y Okafe Roasters, en el 100. Puede leer: ¿Cuántas tazas de café al día son saludables? Esto dice un nuevo estudio.

Chile y Ecuador lideran el ranking sudamericano

La primera posición fue para Eco Mapu Coffee Villarica, de Chile, mientras que FANKØR, de Ecuador, quedó en segundo lugar. Differente Coffee, de Colombia, completó el podio. El cuarto lugar fue para Lucca Cafés Especiais, de Brasil, y el quinto para Kafi Wasi Café Tostaduría, de Perú. Tropicalia Coffee, de Bogotá, ocupó el sexto lugar, mientras que Negro Cueva de Café, de Argentina, quedó séptimo. The World’s 100 Best Coffee Shops explica que su metodología busca evaluar la experiencia integral de una cafetería. Por eso, la calidad del grano es solamente uno de los componentes. La evaluación incluye la técnica de los baristas, el servicio al cliente, la innovación, el diseño y ambiente del establecimiento, las prácticas de sostenibilidad, la calidad de alimentos y pastelería y la consistencia del servicio.