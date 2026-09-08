Medellín tiene el costo de vida más alto de Colombia, ¿qué fue lo que más subió?

Mercado, arriendo o una salida a comer: casi todo cuesta más en la capital antioqueña. Durante el mes de agosto, Medellín alcanzó una inflación anual del 7,07%, ubicándose en el primer lugar del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y superando el promedio nacional (6,24%).
En contexto: Inflación se aceleró a 6,24% en agosto, pero el dato para Medellín es mayor: 7,07%
Detrás de este repunte se destacan incrementos considerables en sectores cotidianos como restaurantes y hoteles, servicios de salud y educación, además de presiones constantes en la mayoría de bienes y servicios básicos para los hogares.