No es solo en El Poblado: estos son los barrios donde más está subiendo el arriendo en Medellín

Las calles estrechas y ocupadas por vehículos estacionados a cada lado de las vías son parte del paisaje en la barriada medellinense. Por sus entornos alegóricos y, en muchos casos por su geografía empinada, nadie pensaría que arrendar una casa o un apartamento pudiera salir tan caro en esas zonas.

En las periferias, eso que llaman valorización no era un término con el que los habitantes estaban muy familiarizados. Hace años parecía que las propiedades costosas únicamente estaban en el sur de la ciudad.

Pero el apetito inmobiliario parece insaciable y va contagiando a todos los sectores: “¿Quién iba a pensar hace cuatro años que a uno en un barrio estrato 3 le podían pedir más de un millón y medio de pesos por un apartamento pequeño”, comentó Sebastián Jaramillo, quien recientemente se fue a vivir con su novia y casi no consigue una vivienda buena, bonita y a la medida de su bolsillo.

Por la cercanía con las casas de sus padres, la pareja buscó apartamento por Cristo Rey, uno de los vecindarios más antiguos de Guayabal. Y a pesar de ser una comuna en la que predomina el estrato socioeconómico medio-bajo, les pedían de $1,5 millones para arriba por espacios relativamente pequeños, con grietas y a veces con humedades.

“Cuando yo preguntaba por qué tan caro, los dueños respondían que me estaban cobrando por el punto, me decían que estaba muy cerquita del centro, de El Poblado y del aeropuerto Olaya Herrera, aunque me seguía pareciendo un poco excesivo”, comentó Jaramillo.

Esa sensación de pagar como si estuviera en una zona residencial más exclusiva es un poco frustrante para este arrendatario, porque obviamente merma la porción de los ingresos que puede destinar a la recreación y al disfrute con su pareja. Lo que muchos todavía no entienden es que esa ola inmobiliaria es fuerte y amenaza con arrastrar a todos los habitantes.