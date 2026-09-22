Luis Felipe Henao denuncia por injuria y calumnia a exjefe de Cumplimiento de Ecopetrol

El miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, presentó una denuncia por injuria y calumnia agravada contra Alberto Vergara Monterrosa, exjefe de Cumplimiento de la petrolera, por afirmaciones realizadas durante una entrevista en el programa El Reporte Coronell, de Caracol Radio, el pasado 21 de septiembre.
La información sobre la denuncia fue revelada por El Tiempo, que conoció el documento presentado por Henao y los argumentos con los que controvierte las declaraciones de Vergara.
El origen de la disputa está en los señalamientos del exjefe de Cumplimiento sobre supuestas irregularidades dentro de Ecopetrol y, particularmente, sobre el contrato firmado con la firma estadounidense Covington & Burling para investigar, entre otros asuntos, conductas relacionadas con Ricardo Roa.
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