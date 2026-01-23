Esta es la lista de productos ecuatorianos que pagarán arancel del 30% en Colombia

El Gobierno Nacional definió oficialmente los productos provenientes de Ecuador que estarán sujetos a las nuevas medidas arancelarias. A través del Ministerio de Comercio se informó que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A) aprobó el listado de bienes que quedarán cobijados por la decisión. La medida contempla la aplicación de un arancel ad valorem del 30% a 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes a productos originarios de Ecuador. Puede leer: Por falta de “cooperación” en lucha contra el narcotráfico, Ecuador aplicará tasa de seguridad del 30% a productos colombianos

El origen del conflicto: ¿Por qué hay una guerra comercial entre Colombia y Ecuador?

Según el Gobierno, esta decisión hace parte de una respuesta institucional frente al anuncio unilateral de Ecuador de imponer, a partir del 1 de febrero de 2026, un arancel del 30% a las importaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el crimen organizado.

Lista completa de productos ecuatorianos con arancel:

Las importaciones ecuatorianas cobijadas por la medida se concentran principalmente en productos pesqueros y agrícolas, entre ellos preparaciones de pescado, aceite de palma y arroz. A estos se suman productos químicos, plásticos y manufacturas de metal. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero de 2023 y octubre de 2025, el volumen importado de estos bienes alcanzó 683.825,8 toneladas, lo que explica su relevancia en el comercio bilateral.

Agrícolas y alimentos

Frijoles comunes secos, desvainados, incluso mondados o partidos, que no sean para siembra. Frijoles caupí o salvajes secos, aunque estén mondados o partidos, que no sean para siembra. Arroz con cáscara (arroz “paddy”) para la siembra. Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, de grano corto o mediano. Arroz partido. Azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otros edulcorantes.



Aceites, grasas y derivados

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto aceites de hígado, en bruto Aceite de palma en bruto. Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, sin modificar químicamente. Grasas y aceites vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, sin preparar de otro modo.

Productos químicos y alcoholes

Alcohol etílico sin desnaturalizar, con grado alcohólico volumétrico igual o superior al 80% Insecticidas, presentados en formas o envases para la venta al por menor o en artículos. Fungicidas, presentados en formas o envases para la venta al por menor o en artículos. Desinfectantes, presentados en formas o envases para la venta al por menor o en artículos.



Plásticos y manufacturas

Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificar. Placas, hojas, bandas, cintas, películas y demás formas planas autoadhesivas, en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm. Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas autoadhesivas de polímeros de etileno, en rollos de anchura superior o igual a 1 metro. Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno. Bolsas y talegas de tiras o formas similares, para envasar, de polipropileno. Botellas, frascos y artículos similares, incluidas preformas, de plástico. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.

Envases y embalajes

Cajas, cajones, jaulas y artículos similares.

Manufacturas industriales y bienes durables

Neumáticos nuevos de caucho, radiales, para automóviles de turismo, incluidos tipo familiar y de carrera. Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, con puntera metálica de protección. Tubos soldados, de sección circular, de hierro o de acero sin alear.

Herramientas y bienes de capital

Útiles de fresar y taladrar, de metales comunes, para máquinas herramienta.

¿Cómo afectará esta medida a los consumidores colombianos?