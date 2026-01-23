Esta es la lista de productos ecuatorianos que pagarán arancel del 30% en Colombia

El Gobierno Nacional definió oficialmente los productos provenientes de Ecuador que estarán sujetos a las nuevas medidas arancelarias.
A través del Ministerio de Comercio se informó que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A) aprobó el listado de bienes que quedarán cobijados por la decisión.
La medida contempla la aplicación de un arancel ad valorem del 30% a 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes a productos originarios de Ecuador.
