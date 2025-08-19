Revive la propuesta de ampliar la licencia de paternidad, ¿qué se sabe de este nuevo proyecto de ley?

Desde hace unos años se viene debatiendo la necesidad de ampliar la licencia de paternidad en Colombia. Un artículo en la reforma laboral buscaba ampliar este permiso de 2 a 4 semanas, pero finalmente el Congreso aprobó la nueva ley labora sin incluir esa propuesta. Ahora la propuesta revivió de forma individual en un proyecto de ley.
Se trata de una iniciativa de la representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien precisamente fue una de las ponentes de la reforma laboral en el Congreso.