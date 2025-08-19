Revive la propuesta de ampliar la licencia de paternidad, ¿qué se sabe de este nuevo proyecto de ley?

Desde hace unos años se viene debatiendo la necesidad de ampliar la licencia de paternidad en Colombia. Un artículo en la reforma laboral buscaba ampliar este permiso de 2 a 4 semanas, pero finalmente el Congreso aprobó la nueva ley labora sin incluir esa propuesta. Ahora la propuesta revivió de forma individual en un proyecto de ley. Se trata de una iniciativa de la representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien precisamente fue una de las ponentes de la reforma laboral en el Congreso.

¿En cuánto se propone ampliar la licencia de paternidad?

Este nuevo proyecto de ley se radicó este martes en el Legislativo. La iniciativa quiere ampliar de manera progresiva la licencia de paternidad en Colombia hasta alcanzar las 12 semanas en 2027. Le puede interesar: Reforma laboral: ¿se puede cotizar por debajo del mínimo en salud y riesgos laborales? Así las cosas, propone modificar el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo y establece un cronograma gradual: con la entrada en vigencia de la ley los padres tendrían 5 semanas de licencia, en 2026 serían 8 semanas, y en 2027 llegaría a 12 semanas.

¿De cuánto es la licencia de paternidad actualmente en Colombia?

Actualmente la licencia de paternidad en Colombia es de tan solo 2 semanas, es decir, unos 15 días. La diferencia entre la licencia de paternidad y la licencia de maternidad en Colombia es bastante marcada, tanto en duración como en enfoque legal.

La cuestión es que ese derecho para las mujeres tiene una duración de 18 semanas (126 días), distribuidas en una semana antes del parto y 17 semanas posteriores. Esta cobertura aplica no solo para madres biológicas, sino también para madres adoptantes y se extiende a casos especiales, como partos múltiples o cuando el recién nacido presenta alguna discapacidad.

¿Por qué quieren ampliar la licencia de paternidad?