Latam Airlines inaugura su base aérea en Medellín: tendrá 146 tripulantes y más empleo en Antioquia

Latam Airlines Colombia fortalece desde este miércoles, 2 de septiembre, su operación en Antioquia con la puesta en marcha de una nueva base aérea, ubicada en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, una decisión que amplía la presencia de la aerolínea en el departamento y busca consolidar a la ciudad como uno de sus principales centros operativos en el país. La nueva base contará con 146 tripulantes entre pilotos y personal de cabina y tendrá un impacto directo en el empleo regional, pues permitirá que colaboradores antioqueños que actualmente desarrollan sus funciones desde Bogotá puedan regresar a Medellín. La decisión hace parte de una expansión que llevará a Latam a contar con 419 empleados en Medellín, entre las áreas de operaciones, servicio a bordo, mantenimiento y aeropuertos, un crecimiento de 51% frente a la base de personal que tenía anteriormente la compañía en la ciudad. De ese total, 143 profesionales estarán dedicados a las operaciones de pasajeros y carga, principalmente en las áreas de pilotos y tripulación de cabina. “Medellín es mucho más que un destino relevante dentro de nuestra red: es una plataforma estratégica para el crecimiento de la aerolínea en Colombia y para el Grupo en la región”, afirmó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia. La ejecutiva destacó que la apuesta por Antioquia combina conectividad, empleo, carga, servicio al cliente y mantenimiento, con una perspectiva de largo plazo para fortalecer la operación de la compañía. Le puede interesar: Aerolínea Latam retoma vuelos a Pereira desde Bogotá y Medellín tras terremoto

Medellín concentra 24% de la oferta de LATAM

La apertura de la base aérea ocurre en paralelo con un incremento de la capacidad de Latam desde Medellín. Para lo que resta de 2026, la compañía proyecta 245.554 sillas mensuales desde y hacia la ciudad, equivalentes al 24% de las 1.018.234 sillas mensuales de su operación nacional. En términos de capacidad, Medellín tendrá 77 millones de ASKs, frente a los 512 millones de ASKs de Latam Colombia, lo que representa un crecimiento de 8% frente a 2025. Actualmente, la aerolínea conecta a la capital antioqueña con siete destinos: seis nacionales y uno internacional, mediante 162 frecuencias semanales. La oferta contempla: 100 frecuencias semanales entre Medellín y Bogotá, 14 hacia Cali, 14 hacia Barranquilla, 13 hacia San Andrés, 7 hacia Pereira, 7 hacia Montería y 7 hacia Lima, Perú. Además, para el cierre de 2026 se prevén incrementos importantes en algunas rutas. La conexión Barranquilla-Medellín crecerá 64% en sillas, mientras que San Andrés-Medellín aumentará 63 % y Bogotá-Medellín, 10%. Lea más: Latam Airlines plantea al Gobierno cinco retos para el sector aéreo

Ocho aviones pernoctarán diariamente en Rionegro

Uno de los cambios más relevantes para la operación de la aerolínea en Antioquia estará en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro. Latam consolidó allí la pernocta diaria de ocho aeronaves, lo que permitirá ampliar las capacidades de mantenimiento directamente desde la región. La infraestructura permitirá realizar actividades de inspección e intervención en componentes como motores, trenes de aterrizaje y fuselaje, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de la flota y hacer más eficiente la operación. De esta manera, la nueva base aérea no solamente tendrá un impacto sobre los pilotos y tripulantes, sino que estará acompañada por una mayor capacidad técnica y operacional en Antioquia. Conozca también: LATAM y Wingo amplían apoyo tras terremoto en Colombia

Medellín también gana peso en el transporte de carga

La estrategia de Latam en Medellín también incluye el negocio de carga. La compañía mantiene siete frecuencias semanales en aviones Boeing 767 entre Medellín y Miami, una operación particularmente relevante para el sector floricultor antioqueño, que utiliza esta conexión para llevar producción regional a mercados internacionales. A esto se suman otras actividades que la compañía desarrolla desde Medellín para el Grupo LATAM, entre ellas servicios de atención al cliente y dotación de uniformes para sus colaboradores a nivel internacional. En servicio al cliente, la ciudad alberga además la operación de AlmaExperience, que administra el centro BPO y contact center más grande del Grupo LATAM en la región, con 700 agentes dedicados exclusivamente a la aerolínea. Así, la apuesta por Medellín trasciende la apertura de una base de tripulaciones y se convierte en una estrategia que integra conectividad aérea, empleo, mantenimiento, carga, atención al cliente e infraestructura. Con la nueva base aérea, el aumento de la oferta y la concentración de nuevas capacidades técnicas y de talento, Medellín se consolida como la segunda base más grande de la compañía en el país y gana peso dentro de la estrategia de crecimiento de la aerolínea hacia el cierre de 2026. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: