Latam Airlines inaugura su base aérea en Medellín: tendrá 146 tripulantes y más empleo en Antioquia

Latam Airlines Colombia fortalece desde este miércoles, 2 de septiembre, su operación en Antioquia con la puesta en marcha de una nueva base aérea, ubicada en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, una decisión que amplía la presencia de la aerolínea en el departamento y busca consolidar a la ciudad como uno de sus principales centros operativos en el país.
La nueva base contará con 146 tripulantes entre pilotos y personal de cabina y tendrá un impacto directo en el empleo regional, pues permitirá que colaboradores antioqueños que actualmente desarrollan sus funciones desde Bogotá puedan regresar a Medellín.
La decisión hace parte de una expansión que llevará a Latam a contar con 419 empleados en Medellín, entre las áreas de operaciones, servicio a bordo, mantenimiento y aeropuertos, un crecimiento de 51% frente a la base de personal que tenía anteriormente la compañía en la ciudad.
De ese total, 143 profesionales estarán dedicados a las operaciones de pasajeros y carga, principalmente en las áreas de pilotos y tripulación de cabina.
“Medellín es mucho más que un destino relevante dentro de nuestra red: es una plataforma estratégica para el crecimiento de la aerolínea en Colombia y para el Grupo en la región”, afirmó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.
La ejecutiva destacó que la apuesta por Antioquia combina conectividad, empleo, carga, servicio al cliente y mantenimiento, con una perspectiva de largo plazo para fortalecer la operación de la compañía.
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