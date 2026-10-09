Dorilocos: de México a los barrios populares de Medellín

Si su paladar aprecia los manjares de esquina, esas preparaciones que nacen y surgen en las calles de las entrañas de los barrios populares, con seguridad ha probado ha escuchado escuchado mencionar a los dorilocos: una comida que combina una bolsa de frituras de la marca Doritos con una mezcla abundante de ingredientes frescos, proteinas, verduras y guacamoles. El aperitivo, que se originó en las cocinas callejeras de México hoy se ganó un espacio en la gastronomía paisa. Su expansión comenzó en las redes sociales e impulsó a pequeños comerciantes de los barrios y comunas de Medellín a incorporar este producto a sus menús, más tarde la multinacional estadounidense PepsiCo, productora de Doritos, identificó una oportunidad para aumentar el consumo de su marca y apoyar a los establecimientos que utilizaban en dicha recta popular sus pasabocas. Consulte: Así se cocinó Mi Buñuelo: del rebusque a franquicia familiar En el barrio 12 de Octubre, Santiago Gómez, fundador de el Paketón de Goguti, encontró la oportunidad de emprender después de que su hija le mostrara videos de mexicanos preparando Dorilocos en TikTok. En 2022 decidió probar la receta en casa y combinarla con una salsa propia. La aceptación del producto lo llevó a abrir un negocio que hoy tiene dos puntos de venta, uno en ese barrio y otro en Aranjuez.

Santiago Gómez, fundador de Goguti. FOTO CORTESÍA.

Su oferta incluye preparaciones pequeñas que cuestan entre $14.500 y $20.000, con carne, pollo, tocineta, chorizo y queso mozzarella, además de una barra de acompañamientos. La versión grande, con doble porción de ingredientes, vale $36.000 y puede compartirse entre dos o tres personas. Gómez calcula que de lunes a jueves vende entre 90 y 110 Dorilocos diarios, mientras que las ventas aumentan de viernes a domingo. La expansión de esta comida también se observa en otros establecimientos. En San Javier, Pizzantino, cuyo producto principal es la pizza, incorporó los dorilocos a su carta para ofrecer combinaciones de diferentes tradiciones gastronómicas.

El 70% de las órdenes en Pizzantino son dorilocos. FOTO HORUS THOR.

Daniel Ortiz, jefe de cocina del restaurante, mencionó que la propuesta mezcla los Doritos de inspiración mexicana con cortes de carne asociados a la cocina argentina y preparaciones locales. Entre sus combinaciones se destaca la tocineta caramelizada con crema agria y cheddar, a la que algunos clientes agregan más tocineta. Ortiz afirmó que los productos preparados con Doritos representan alrededor del 70% de las órdenes del establecimiento, pese a que la pizza es su especialidad. El restaurante ofrece versiones con distintas combinaciones de ingredientes y proteínas, como pollo.

El manjar de calle

Otro ejemplo es Tacos La 13, emprendimiento de Jenny Castañeda, quien estudió gastronomía y lleva 18 años en el sector. Su negocio llama la atención por se una especie de caseta con coloridos colores y un concepto mexicano, que se ubica cerca al Cementerio Parroquial de La América. La emprendedora relató que la idea surgió a partir de las experiencias que su hermana le contaba de sus viajes a México. A partir de esas referencias decidió emprender con una propuesta de comida callejera mexicana dirigida tanto a los habitantes de la Comuna 13.

Dorilocos TheLicors. FOTO CORTESÍA

Su menú desde dorilocos hasta nachos, desgranados y bebidas como limonadas de coco y piña colada. Las versiones pequeñas de dorilocos cuestan $12.000 y las medianas $22.000. Entre los ingredientes que utilizan están la crema agria, los fríjoles negros, el guacamole, el pico de gallo, el maíz, el plátano maduro y las salsas de queso.

PepsiCo lanzó Doritos Locos