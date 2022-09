Pero la tarea no ha sido fácil, pues la escasez de talento provoca que haya que buscarlo en cualquier parte. “Las universidades no están formando profesionales en este campo de la animación computarizada, así que la alternativa de las empresas es reentrenar a quienes estudian diseño o carreras afines. No se conoce el potencial de este campo y tampoco hay conexión entre empresas y establecimientos educativos”, comentó.

En ese contexto, para atender a sus clientes Mambo tiene personal que trabaja a distancia en Medellín, Guatemala, Bogotá y Ecuador (ver En un minuto).

Y en tiempos en que se ventila una nueva reforma tributaria, Duque reconoce que la empresa ya tiene un pie afuera “por si las moscas”, dado que estas actividades gozan de múltiples beneficios al amparo de las Leyes 814 y 1556 (de cine) y la 1834 (para desarrollo de las industrias creativas), permitiendo que muchos inversionistas se hayan fijado en Colombia.

“Si eso se acaba será muy preocupante. Y si quitan las exenciones que hay a las exportaciones de contenido transfronterizo se impactaría al sector. En nuestro caso para exportar no pagamos IVA ni aplicamos retenciones, porque estamos exentos, pero sin eso el impacto en la caja sería muy fuerte”, explicó el empresario, quien reconoce que en ese contexto el plan sería establecerse en Estados Unidos.

Además, de la iniciativa de reforma fiscal otro factor que podría acelerar la salida de Mambo a Norteamérica esta asociado a la percepción que los clientes extranjeros tengan del país, luego de la llegada del gobierno de Gustavo Petro.