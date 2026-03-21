“El gas de Venezuela es una ilusión: no habrá solución estructural antes de 10 años”: presidente del GEB

En medio de un mercado energético cada vez más tensionado, el presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, advirtió que Colombia enfrenta un deterioro acelerado en su seguridad gasífera. En entrevista con EL COLOMBIANO, señaló que la industria nacional ya está sufriendo las consecuencias de la escasez: empresas de alimentos y manufactura han tenido que abandonar el gas natural para migrar al carbón o al propano, enfrentando costos que han pasado de los 5 a los 14 dólares por millón de BTU.
Ortega es pragmático frente a las promesas de corto plazo. Mientras el Gobierno Nacional anunció medidas para reactivar la importación de gas desde Venezuela, consideró que, debido al deterioro de la infraestructura y deudas pendientes, esta no será una solución estructural antes de 7 o 10 años.
A este panorama se suma la inestabilidad global: el conflicto en Irán amenaza el suministro de Catar, uno de los mayores exportadores de gas natural licuado, lo que encarecerá aún más las importaciones de las que Colombia depende hoy hasta un 23%.
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El directivo también despejó las dudas sobre el futuro de su candidatura a la presidencia de ISA, tras la reciente salida de Jorge Carrillo: a pesar de estar en la lista de finalistas para sucederlo, confirmó en esta charla que no continuará en el proceso. Asimismo, detalló la situación en que se encuentra el proyecto ‘Yapay’ en Perú, una megaobra de US$800 millones donde el GEB es socio con el 50%.