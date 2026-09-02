Murió José Manuel Restrepo Fernández de Soto, expresidente de Caracol Radio

José Manuel Restrepo Fernández de Soto, quien fue presidente de Caracol Radio entre 1999 y 2003, murió este 2 de septiembre en Cali, informó su familia. El ejecutivo tuvo una trayectoria de 32 años vinculada a la compañía y ocupó diferentes cargos directivos durante varias etapas de su carrera. La cadena radial recordó que su recorrido profesional estuvo marcado por responsabilidades en las áreas comercial, administrativa y gerencial, además de su participación en momentos relevantes para la transformación y consolidación de la empresa.

Oriundo de Medellín, Restrepo Fernández de Soto era administrador de negocios de la Universidad EAFIT y tenía una maestría de la Universidad de California. Antes de llegar a Caracol Radio, se desempeñó como gerente de Mercadeo de Everfit-Indulana, gerente de la División Internacional de Carvajal y miembro de la junta directiva de Cromos. Restrepo Fernández de Soto llegó por primera vez a Caracol Radio en 1979, como director Comercial en Bogotá. Durante esa etapa participó en la consolidación del programa 6AM, en sus primeros años, junto a figuras como Yamid Amat, Alfonso Castellanos, Hernán Peláez, Javier Ayala y Juan Gossaín. En 1984 regresó a la compañía como gerente de Desarrollo y posteriormente asumió la gerencia de la cadena en Cali. En 1986, con la llegada del Grupo Santo Domingo, regresó a Bogotá para ocupar el cargo de vicepresidente Comercial. Su tercera etapa en Caracol Radio comenzó en 1996, cuando asumió como gerente de Caracol Medellín. Tres años después, entre 1999 y 2003, llegó a la presidencia de la compañía.

La presidencia de Caracol Radio y la crisis de la publicidad

Su paso por la presidencia coincidió con un periodo complejo para la industria de medios, marcado por la crisis de la publicidad. En entrevistas concedidas durante su trayectoria, Restrepo Fernández de Soto recordó los desafíos que enfrentó la compañía y la posterior superación de esa coyuntura. Después de la llegada del Grupo Prisa a Caracol, participó en la creación del Grupo Latino de Publicidad (GLP), como parte de los procesos de transformación empresarial que acompañaron esa nueva etapa de la compañía.