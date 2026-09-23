“Hacemos todo lo posible para evitar un apagón que nos dejó el gobierno anterior”: vicepresidente Restrepo

Este miércoles 23 de septiembre comenzó en Cartagena el 28 Congreso Andesco, encuentro en el que se discutieron los principales desafíos de los servicios públicos, la inversión y la transición energética. Durante la instalación, el vicepresidente de Colombia intervino mediante un video, debido a que no pudo asistir presencialmente al evento porque encabeza la delegación del país en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. En su intervención, el vicepresidente hizo una fuerte crítica a la administración anterior de Gustavo Petro, a la que responsabilizó de una gestión que aseguró que afectó la confianza, la inversión y particularmente al sector energético. El funcionario aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella trabaja para evitar un apagón en el país y afirmó que la nueva administración busca recuperar la confianza para impulsar nuevamente la inversión. Entérese: El ‘chicharrón’ de los $630.000 millones que dejó Petro en ISA, ¿qué van a hacer con él? El vicepresidente recordó que después del apagón ocurrido en Colombia en 1992 se produjo una transformación de los servicios públicos, con la expedición de la Ley 142 de Servicios Públicos, la Ley 143 en materia eléctrica y la Ley 1341 relacionada con las tecnologías de información y comunicaciones.

“Cuatro años donde se perdieron la confianza”

El vicepresidente sostuvo que el país ha atravesado cuatro años de pérdida de confianza y de ataques recurrentes contra sectores relacionados con los servicios públicos. En el caso energético, afirmó que la administración anterior dejó una parálisis de la inversión y retrasos que actualmente el nuevo Gobierno busca superar. También cuestionó las demoras en las licencias ambientales, que atribuyó a razones ideológicas, y sostuvo que estas situaciones no contribuyeron al desarrollo del país.

Según su intervención, una de las prioridades del nuevo Gobierno durante el poco más de un mes que lleva en el sector energético ha sido recuperar la confianza para atraer inversión. El funcionario puso como ejemplo las oportunidades en energía eólica y solar en La Guajira. Según dijo, durante los últimos cuatro años varios inversionistas abandonaron el departamento para buscar otros lugares donde desarrollar sus proyectos. La situación, añadió, también alcanza a los sectores de acueducto, alcantarillado y aseo. Allí señaló falta de rigor técnico en algunas decisiones públicas, determinaciones políticas que calificó de equivocadas y falta de pago de obligaciones, especialmente en la cadena de subsidios, lo que habría afectado la sostenibilidad de las entidades del sector. En tecnologías de información y comunicaciones, el vicepresidente sostuvo que prácticamente se dejó de lado la estrategia digital del país y del Gobierno. Entérese: “This is the vicepresident of the tiger”: Restrepo dijo a Trump que en las últimas elecciones Colombia estuvo “a punto de perder la democracia”

¿Qué propone el Gobierno para recuperar la inversión?

El vicepresidente sostuvo que la administración de De la Espriella llegó con el propósito de recuperar la confianza, ordenar las finanzas públicas y explicar a los colombianos cuál es su situación, sin abandonar el objetivo de crecimiento. En ese sentido, planteó que el crecimiento no puede continuar dependiendo del derroche, el gasto público, el sobreendeudamiento o excesos fiscales que no tengan sostenibilidad.

También afirmó que Colombia necesita aumentar la inversión y señaló que el gasto de inversión como proporción del PIB llegó a su nivel más bajo desde 1975, según su intervención. Ante este escenario, planteó la construcción de un gran banco de proyectos a nivel nacional para atraer inversionistas. El vicepresidente aseguró que actualmente trabaja desde Nueva York en la búsqueda de capital para el país. “Porque si hay más inversión, hay más beneficio social”, sentenció. También sostuvo que una mayor inversión permitiría mejorar la calidad de vida, fortalecer los recursos públicos y generar recursos para destinarlos a energía, acueducto, alcantarillado, aseo y otras necesidades del país. Para el funcionario, la confianza también permitiría una mayor participación mixta, pública y privada, en estos sectores de la economía. Conozca: Gobierno Nacional baja la renta al 20% para atraer inversores tras el terremoto

Visión de Andesco

Judith Buelvas, presidenta de la junta directiva de Andesco, afirmó que el principal desafío del país es recuperar la confianza. Según explicó, esta no depende solamente de los recursos, sino de las decisiones y acciones que adopten las autoridades. Para el sector de servicios públicos, Buelvas pidió reglas claras, instituciones sólidas y seguridad política para inversiones que, por sus características, pueden madurar después de 20 o 30 años. La dirigente también reclamó que los contratos sean respetados y que las reglas no cambien durante el desarrollo de los proyectos. Además, sostuvo que los modelos de prestación deben evaluarse a partir de resultados verificables, calidad, actividad e indicadores ante la Superintendencia de Servicios Públicos, y no con base en prejuicios o criterios subjetivos de gestión. Le puede gustar: Sin gas suficiente ni barato: Diaco alerta que el costo hasta se triplicó y golpea a la industria siderúrgica en Colombia “Lo inteligente es fortalecer lo que funciona y corregir lo que sea necesario”, afirmó Buelvas, quien reiteró que la posición de Andesco es no comenzar de cero y preservar el valor de lo construido.

¿Qué dijo Andesco sobre el servicio de aseo?

Buelvas también se refirió a la reciente modificación tarifaria del servicio de aseo y gestión de residuos sólidos. Según la presidenta de la junta directiva de Andesco, el cambio fue aprobado ocho días antes de la posesión del nuevo Gobierno y, en su opinión, “desfinancia gravemente” el servicio convencional mientras busca promover nuevos modelos.

La dirigente sostuvo que esa modificación no era necesaria y que no resulta sostenible ni conveniente desde el punto de vista de la salud pública y la calidad de vida de los habitantes del país. Ante esta situación y otras dificultades del sector, pidió al Gobierno nacional adoptar medidas para evitar crisis que, según señaló, ya están anunciadas. La estabilidad que reclama el gremio tiene como propósito, explicó, permitir que la inversión nacional y extranjera continúe convirtiéndose en infraestructura, cobertura, innovación y oportunidades para Colombia.

¿Por qué Andesco insiste en la seguridad energética?

Buelvas destacó que miles de trabajadores recorren diariamente las regiones más apartadas del país para prestar servicios de agua, gestión de residuos, energía, gas y comunicaciones, por lo que pidió condiciones que les permitan trabajar y regresar seguros a sus hogares. También resaltó que la infraestructura de los servicios públicos es estratégica para Colombia porque protege hospitales, colegios, industrias y millones de hogares. Lea también: Gremios respaldan nuevas medidas del Plan Energía Ya y piden acelerar acciones para evitar un apagón

Judith Buelvas, presidenta de la junta directiva de Andesco FOTO CORTESÍA

Sobre la transición energética, sostuvo que Andesco comparte ese objetivo, pero afirmó que debe desarrollarse garantizando simultáneamente la confiabilidad del sistema y la competitividad del aparato productivo nacional. “El costo de una política energética equivocada no la pagan solo las empresas, la pagan las familias, el empleo y el crecimiento”, afirmó. Por ello, hizo un llamado al Gobierno nacional para construir una política que combine sostenibilidad ambiental, responsabilidad técnica y una visión de largo plazo. La dirigente aseguró que el gremio está dispuesto a acompañar al Gobierno, las regiones y los ciudadanos en este proceso. Al cierre de su intervención, Buelvas manifestó optimismo frente a la capacidad del sector para impulsar nuevas coberturas, incorporar tecnologías, avanzar hacia la economía circular, acelerar una transición energética responsable y continuar cerrando brechas sociales. Andesco reiteró que Colombia necesita instituciones sólidas, empresas comprometidas y un Estado capaz de convocar y generar confianza. Le también: El precio de energía en bolsa se dispara: kilovatio-hora llegó a un máximo de $1.513 en septiembre Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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