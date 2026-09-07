¿Quién es José Tobón, el viceministro de Agricultura que será el gerente de la reconstrucción del Chocó?

El presidente, Abelardo de la Espriella, anunció desde Quibdó la designación de José Leonidas Tobón, actual viceministro de Agricultura, como gerente especial para la reconstrucción del Chocó, una figura creada para hacer seguimiento a los proyectos considerados prioritarios para el desarrollo del departamento.
La decisión hace parte del paquete de 14 medidas anunciado por el Gobierno Nacional junto con empresarios para avanzar en la reconstrucción del Chocó y, al mismo tiempo, impulsar proyectos de infraestructura, conectividad, energía, minería, turismo y actividad productiva.
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Tobón nació en Juradó y es ingeniero Agrónomo, licenciado en Ciencias Agrícolas por la EARTH, en Costa Ricam y magíster en Geografía del convenio IGAC-UPTC. Tiene 22 años de experiencia en el sector rural colombiano.