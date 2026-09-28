El salto de Joaquín Gutiérrez: de empresario de salud y construcción a presidente de Ecopetrol

Joaquín Gutiérrez Caballero asumió este lunes 28 de septiembre la presidencia de Ecopetrol, luego de ser elegido por unanimidad por la junta directiva de la petrolera. Su llegada ocurre después de una trayectoria que combina empresas de salud, construcción, actividad empresarial y una estrecha relación política y profesional con el presidente Abelardo de la Espriella. Relacionado: Ecopetrol volverá a explorar con fracking y proyectos costa afuera: “Las reservas hay que encontrarlas dondequiera que estén” La designación se produjo pocos días después de que Carlos Suárez, estratega de la campaña de De la Espriella, asumiera la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol. La compañía informó que la selección fue realizada directamente por la junta, tras un proceso que calificó como estructurado y ágil. Gutiérrez asume una compañía con el reto de retomar el crecimiento y fortalecer su rentabilidad. Si bien Ecopetrol registró utilidades por $9 billones en el primer semestre de 2026, una cifra prácticamente igual a la obtenida en todo 2025, su producción retrocedió 6,6 % interanual en el segundo trimestre, hasta 706.000 barriles equivalentes diarios. Su hoja de vida no registra experiencia profesional previa en petróleo, gas o hidrocarburos, una circunstancia que ha formado parte de la discusión pública alrededor de su designación.

¿Quién es Joaquín Gutiérrez?

Gutiérrez es oriundo de Santa Marta y administrador de empresas de la Universidad del Norte. De acuerdo con el perfil divulgado por Ecopetrol, cuenta con tres especializaciones: gerencia de proyectos de telecomunicaciones, derecho de las telecomunicaciones y gerencia de servicios de salud. También ha desarrollado actividades empresariales en los sectores de salud, construcción, agricultura y ganadería. Administró durante una etapa la finca de palma africana de su padre y posteriormente trabajó como asesor del entonces fiscal general Mario Iguarán. Entérese: Así se destaparon los 32 casos de corrupción en el interior de Ecopetrol durante el gobierno Petro A Gutiérrez se le conoce por ser uno de los hombres más cercanos a De la Espriella. Su relación se remonta a más de una década y comenzó en el sector jurídico.

De La Espriella Lawyers y el inicio de una relación de más de 20 años

Entre 2006 y 2009, Gutiérrez fue subgerente de De La Espriella Lawyers, firma de abogados fundada por Abelardo de la Espriella. Ese periodo coincidió con una etapa de expansión del bufete, en la que tuvo participación en procesos judiciales de alto perfil, entre ellos el caso de DMG, la captadora ilegal que protagonizó uno de los mayores escándalos financieros de Colombia. Esta experiencia habría consolidado la relación entre Gutiérrez y De la Espriella, que posteriormente pasó del ámbito empresarial al político.

Salud: los negocios de Gutiérrez

La trayectoria empresarial de Gutiérrez tiene uno de sus principales capítulos en el sector salud, donde ha construido una red de compañías con operaciones en ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Montería. En ese entramado aparece el Centro Hospitalario Regional Santa Mónica, además de otras sociedades vinculadas entre sí por relaciones comerciales y obligaciones financieras. En 2017, Gutiérrez fundó el Centro Hospitalario Regional Santa Mónica, en Barranquilla, a través de Jossan Medical Services, inicialmente en sociedad con Centro de Consultas, una empresa de Villavicencio. Un año después, en 2018, pasó a controlar el 100 % de las acciones de la clínica. Santa Mónica es una institución privada que presta servicios de salud a usuarios de EPS del régimen subsidiado y también atiende accidentes de tránsito cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Es decir, parte de su actividad está ligada a recursos provenientes del sistema de salud. La composición accionaria cambió posteriormente. Desde 2022, Desarrolladora Salguero y Jossan Medical Services quedaron con el 50% de las acciones cada una. Vea aquí: José Camilo Manzur renunció a Asocodis tras 20 años y llega a la Junta Directiva de Ecopetrol La operación de la clínica también aparece relacionada con recursos girados por el sistema de salud. Según registros de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) citados por La Silla Vacía, Santa Mónica recibió en mayo $2.500 millones por servicios prestados a usuarios de Cajacopi, EPS que actualmente opera como Proteger. Pero la historia empresarial también registra obligaciones pendientes. La clínica fue objeto de un embargo relacionado con una deuda por servicios prestados por un proveedor de laboratorios médicos, un episodio que se suma a los vínculos financieros que aparecen alrededor de las compañías relacionadas con Gutiérrez.

Una red de compañías con relaciones cruzadas

Santa Mónica no es la única empresa del sector salud relacionada con Gutiérrez. Su trayectoria empresarial también incluye vínculos con Inversiones de Alta Tecnología Médica (Inmate), Soluciones Medical Global y Amritzar, sociedades con operaciones en distintas ciudades del país. Los registros empresariales muestran además el crecimiento de algunas de estas compañías. Inmate reportó activos por $1.289 millones en 2026, mientras que Soluciones Medical Global registró $7.273 millones. Por su parte, Amritzar reportó en 2024 activos e ingresos por $7.209 millones. La particularidad está en que no se trata de compañías completamente aisladas. Según La Silla Vacía, algunas de ellas han mantenido relaciones comerciales y obligaciones de pago entre sí. Jossan Medical, por ejemplo, reportó deudas relacionadas con estas sociedades, así como obligaciones con Desarrolladora Salguero y con el propio Gutiérrez. Además: “No vengo a maquillar realidades”: Gutiérrez asume la Presidencia de Ecopetrol con la alerta por caída de reservas Uno de los casos que más llama la atención es el de Amritzar. De acuerdo con la investigación de ese medio, la compañía enfrenta más de una docena de demandas civiles promovidas por profesionales de la salud que reclaman el pago de salarios y prestaciones. Según ese reporte, trabajadores y empresa llegaron en 2023 a un acuerdo de pago con intervención del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, posteriormente se habrían presentado nuevos incumplimientos, lo que llevó a la apertura de procesos judiciales para reclamar las obligaciones pendientes.

Desarrolladora Salguero y el proyecto inmobiliario de De la Espriella

En 2019, Gutiérrez creó Desarrolladora Salguero, inicialmente con un patrimonio de $447 millones, representado, según se conoció, en un apartamento y un lote ubicados en Santa Marta. Desde entonces, la compañía ha registrado un fuerte crecimiento en sus activos. Pasaron de $1.200 millones en 2020 a $1,1 billones en 2026. En el periodo intermedio, la empresa reportó $657 millones en 2021, $2.411 millones en 2022, $4.858 millones en 2023, $50.149 millones en 2024 y $89.181 millones en 2025. Los ingresos, sin embargo, han tenido un comportamiento más irregular. La compañía reportó $117 millones en 2022 y $1.052 millones en 2024, mientras que no registra ingresos en los demás años de la serie. Uno de los negocios inmobiliarios en los que aparece vinculada es De La Espriella Collections, un proyecto ubicado en la zona T de Bogotá y desarrollado junto con Connecta y Qure. El proyecto contempla 52 apartamentos tipo suite, inicialmente ofrecidos por alrededor de $1.000 millones cada uno. El proyecto adquirió además relevancia política porque De La Espriella señaló que serviría como fuente de financiación para su campaña presidencial y posteriormente afirmó haber vendido la totalidad de las unidades. Las cuentas de campaña citadas por La Silla registran $1.542 millones de recursos propios destinados a la recolección de firmas. La participación de Salguero no se limita a Bogotá. La sociedad también figura en proyectos urbanísticos en Santa Marta, en asociación con Connecta y Qure. Aunque existe poca información pública sobre esta firma, ha sido relacionada con Constructora Jiménez, empresa responsable de proyectos turísticos en Playa Salguero, como Marena, Coralina Bahía y Coralina Sunset. Lea también: Gremios petroleros y USO reaccionan al nombramiento de Joaquín Gutiérrez en Ecopetrol: ¿qué pasó con la acción?

De empresario a jefe de campaña de De la Espriella

En 2026, la relación entre Gutiérrez y De la Espriella adquirió una dimensión política. Gutiérrez fue jefe de campaña y una de las personas más cercanas al entonces candidato presidencial. En la estructura de la campaña aparecía como encargado de coordinar agenda, organizar eventos y manejar relaciones. También fue delegado como compromisario para explorar un eventual debate electoral con la campaña de Iván Cepeda. Fue secretario privado y uno de los principales hombres de confianza de De la Espriella. Gutiérrez también participó en la elaboración del programa de gobierno de De la Espriella. En ese documento se planteó una inyección de $10 billones al sector salud para contribuir a estabilizar las cuentas de empresas públicas y privadas del sistema.

¿Por qué su llegada a Ecopetrol genera debate?

La elección de Gutiérrez puso sobre la mesa el debate acerca de los criterios utilizados para escoger al máximo ejecutivo de la principal empresa del país, particularmente por su cercanía política con el presidente De la Espriella. Carlos Gustavo Cano, exmiembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol, había advertido antes de la designación que la elección debía responder a criterios de idoneidad ética y técnica, y no a intereses particulares. En declaraciones a EL COLOMBIANO, sostuvo que los integrantes de la junta deben estar comprometidos con la misión de la compañía por encima de intereses particulares. El exdirectivo también cuestionó el deterioro que, en su opinión, sufrió el gobierno corporativo de Ecopetrol durante la administración de Ricardo Roa y advirtió que una decisión que no priorice criterios técnicos y éticos podría profundizar los problemas patrimoniales de la empresa. Vea aquí: ¿Ecopetrol cambiará de rumbo con nuevo presidente y junta cercana a De la Espriella?

¿Qué retos tendrá Joaquín Gutiérrez en Ecopetrol?

Ecopetrol señaló que la principal misión de Gutiérrez será fortalecer las capacidades de la empresa y recuperar la confianza de sus grupos de interés, incluidos el Estado, trabajadores, regiones, comunidades, inversionistas y socios. Entre los asuntos que aparecen en la agenda de la nueva administración están el fortalecimiento del gobierno corporativo, la eficiencia operativa, la exploración y producción de hidrocarburos y la seguridad energética, especialmente en materia de gas. El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta consideró que, aunque la experiencia de Gutiérrez se ha desarrollado en sectores diferentes a los hidrocarburos, su formación como administrador de empresas le entrega competencias gerenciales para dirigir el Grupo Ecopetrol. Al mismo tiempo, señaló que deberá rodearse de profesionales especializados en las distintas áreas técnicas de la compañía. Por su parte, Julio César Vera, fundador de Xua Energy, destacó su experiencia empresarial, capacidad de gestión, liderazgo y visión estratégica. Entre los desafíos que planteó están fortalecer el gobierno corporativo, garantizar una gestión transparente y eficiente y tomar decisiones con criterios técnicos y económicos. Más noticias: Luis Felipe Henao denuncia por injuria y calumnia a exjefe de Cumplimiento de Ecopetrol Vera también mencionó como frentes de trabajo la exploración costa afuera (offshore), los yacimientos no convencionales, nuevas áreas de exploración, proyectos cercanos a campos existentes, recuperación mejorada de petróleo, reducción de costos, disciplina de capital y desarrollo de nuevas fuentes de energía orientadas a fortalecer las operaciones de la compañía. La propia Ecopetrol ha señalado que la nueva etapa busca convertir los desafíos de la empresa en resultados concretos y proyectarla como una compañía sólida, competitiva y generadora de valor. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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