John Valdez, el vendedor ambulante de café que se volvió viral y ahora lo buscan en la Federación Nacional Cafeteros

En los últimos meses se volvió viral en redes sociales un vendedor que comercializa café en una bicicleta por las calles de Barranquilla. Lo curioso es que luce una bata blanca con el nombre de John Valdez, una ingeniosa alusión a la icónica marca y personaje de la Federación Nacional de Cafeteros para representar al caficultor colombiano y vender café a nivel mundial. Los videos han sido tan comentados en la web que la página oficial de Juan Valdez informó en Instagram que está buscando al vendedor. La marca expresó: “Estamos buscando a John Valdez, un ejemplo de creatividad, ingenio y entusiasmo. “Si lo conoces, ayúdanos etiquetándolo en los comentarios o cuéntanos dónde podemos encontrarlo, estamos seguros de que juntos lo lograremos”.

La empresa no brindó mayores detalles sobre sus planes con John Valdez, pero se refirió al comerciante en buenos términos.

¿Quién es John Valdez?

El vendedor es Miguel Velosa, de 73 años. Todo comenzó por la necesidad de llevar “el pan a la mesa” y la dificultad de conseguir empleo a su edad. “Esto fue una idea momentánea. Yo salí a vender el café y, para llamar la atención, cogí el nombre John y le puse Valdez”, explicó en una entrevista que brindó al perfil de TikTok Primero Barranquilla (@primero.barranqui). Entérese: ¿Realmente Juan Valdez abrió una tienda en China? Esto respondió la compañía Añadió que su oficio principal ha sido la peluquería. “Yo en realidad soy peluquero profesional, soy estilista hace casi 48 años”, relató. Llegó a Barranquilla para ejercer su profesión y terminó quedándose en la ciudad, a la que dice defender “como si fuera mi tierra”. La pandemia marcó un punto de quiebre. Como trabajador independiente, se quedó sin ingresos y tuvo que buscar alternativas. Fue ahí cuando no pudo seguir peluqueando a nadie ante el encierro de la pandemia y decidió salir a vender café.

@primero.barranqui El Juan Valdez barranquillero se llama Jhon Valdez. El veterano se ha vuelto viral por el nombre que le puso a su emprendimiento. Los clientes dicen además que su café es especial. Hasta la marca oficial del café colombiano lo está buscando. ♬ sonido original - Primero Barranquilla

Uno de los diferenciales del negocio es el tipo de café que ofrece. Según explica, se trata de un café colombiano combinado con ganoderma, un hongo originario de Malasia. “Es un café con Ganoderma, saludable y agradable, muy sabroso”, mencionó. Lo cierto es que la venta de la tradicional bebida comenzó como una solución temporal y se transformó en una fuente estable de ingresos. La viralidad en redes sociales impulsó aún más el reconocimiento del emprendimiento, permitiéndole consolidar una clientela fiel en distintos sectores de la ciudad.

¿Dónde se puede encontrar a John Valdez?

En el video, Velosa dice que en su bicicleta recorre principalmente Siete Bocas, cerca del barrio El Carmen. También sectores del sur y Salcedo, aunque su punto fuerte es Siete Bocas, donde se concentra la mayor demanda.

Juan Valdez está buscando al vendedor ambulante de John Valdez. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.