Javier Díaz deja la Presidencia de Analdex tras 29 años: Santiago Pardo será su sucesor

Cambio en uno de los principales gremios del comercio exterior colombiano. Javier Díaz Molina dejará la Presidencia Ejecutiva de Analdex después de 29 años al frente de la organización y su reemplazo ya está definido: Santiago Pardo Salguero, un economista con amplia experiencia en negociaciones comerciales y diplomacia. El anuncio lo dio a conocer en la tarde de este miércoles el propio gremio y marca un cambio en la dirección de uno de los principales gremios empresariales del comercio exterior colombiano. Díaz llegó a la Presidencia Ejecutiva el 15 de junio de 1997, después de haber iniciado su trayectoria en Analdex una década antes. Según informó el gremio, la salida responde a una decisión personal de Díaz para disfrutar de su jubilación, determinación que había sido tomada años atrás y que había sido aplazada a solicitud de la Junta Directiva. “La Junta Directiva agradece a Javier Díaz por la magnífica labor que a lo largo de 39 años ha desarrollado en Analdex, al servicio del comercio exterior del país”, señaló Ronald Bakalarz, presidente de la Junta Directiva del gremio.

Javier Díaz deja casi cuatro décadas en Analdex

Aunque permaneció 29 años como presidente ejecutivo, la relación de Javier Díaz Molina con Analdex se extiende por cerca de cuatro décadas. Su vinculación comenzó en 1987 como vicepresidente técnico, cargo que ocupó durante diez años. Posteriormente pasó por la Vicepresidencia Ejecutiva hasta llegar a la Presidencia del gremio. Durante su administración, Analdex pasó de ser una asociación enfocada exclusivamente en los exportadores a representar también a importadores y empresas de la cadena logística y de servicios, una transformación que el gremio destaca como uno de los principales cambios institucionales de este periodo. La trayectoria de Díaz también estuvo relacionada con asuntos centrales de la política comercial colombiana. De acuerdo con Analdex, participó en el diseño de instituciones como el Ministerio de Comercio Exterior, Bancóldex, ProColombia y Fiducoldex, además de intervenir en la agenda de tratados comerciales y en la normativa de zonas francas. El gremio también resalta su participación en procesos de admisibilidad sanitaria en Estados Unidos para productos colombianos como la uchuva, el aguacate hass y los cítricos. Durante su etapa al frente de Analdex, además, la organización amplió su presencia regional con la apertura de cuatro oficinas en el país. Le puede interesar: “Colombia necesita un plan agroexportador de cara a China”: presidente de Analdex

¿Quién es Santiago Pardo, el nuevo presidente de Analdex?

El sucesor de Díaz será Santiago Pardo Salguero, economista de la Universidad de los Andes y magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Pardo tiene más de dos décadas de experiencia en comercio internacional, negociaciones comerciales, asuntos gubernamentales y diplomacia. Su carrera comenzó en 2000, cuando participó como representante de Colombia en las negociaciones del Grupo de Acceso a Mercados del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el entonces Ministerio de Comercio Exterior. También conoce de primera mano el funcionamiento de Analdex. Entre 2004 y 2007 fue vicepresidente del gremio, periodo en el que lideró iniciativas relacionadas con incidencia e internacionalización. Lea más: Analdex pide a la Dian actuar contra Shein y Temu por competencia desleal Posteriormente fue coordinador de Negociaciones Internacionales del Consejo Gremial Nacional y, entre 2008 y 2011, ocupó el cargo de jefe negociador del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desde esa posición lideró las negociaciones de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, Corea del Sur, Turquía y Panamá. Su trayectoria también incluye una etapa en la Federación Nacional de Cafeteros. Entre 2011 y 2019 fue director para Asia, con sede en Tokio, donde trabajó en alianzas estratégicas y en la promoción de la marca Café de Colombia. Después fue embajador de Colombia en Japón entre 2019 y 2022. Durante ese periodo recibió el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente por sus aportes a la relación bilateral. Más recientemente, Pardo se desempeñó como director de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales de Tetra Pak para la región Andina, Centroamérica y Caribe, entre 2023 y 2025. Desde agosto de 2025 ejercía como socio, miembro de Junta Directiva y director de Internacionalización en INVET. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: