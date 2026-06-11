ISA culmina en Brasil proyecto Piraquê 16 meses antes de lo previsto y habilita más de 1.100 kilómetros para energías renovables

ISA Energía anunció la culminación y entrada en operación del proyecto Piraquê en Brasil, una de las iniciativas de transmisión eléctrica más relevantes que se desarrollan actualmente en el país. La obra, que demandó una inversión cercana a los US$800 millones, fue entregada 16 meses antes de la fecha establecida por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), consolidándose como un proyecto clave para la integración de energías renovables al sistema eléctrico brasileño.

La infraestructura permite fortalecer el transporte de energía limpia desde el norte del estado de Minas Gerais hacia otras regiones del país, contribuyendo al avance de la transición energética y a una mayor confiabilidad del sistema eléctrico nacional. La empresa, filial de Ecopetrol, explicó que el proyecto Piraquê integra más de 1.100 kilómetros de circuitos de líneas de transmisión y ocho subestaciones, además de contar con una capacidad de transformación de 2.250 MVA (Megavoltiamperios). Esta infraestructura mejora la confiabilidad de la red eléctrica brasileña al reducir riesgos de sobrecarga y facilitar el flujo de energía entre diferentes regiones. La obra se desarrolló en una de las zonas con mayor potencial de generación de energía solar y eólica de Brasil. Gracias a esta capacidad de transmisión, grandes volúmenes de energía renovable producidos en el norte de Minas Gerais podrán llegar a los principales centros de consumo ubicados en la región Sudeste del país.

De esta manera, el proyecto no solo amplía la capacidad de transporte eléctrico, sino que también fortalece la integración regional y contribuye a una matriz energética más sostenible, resiliente y diversificada.

Inversión de US$800 millones y generación de más de 7.300 empleos

Además de su impacto en el sector energético, el proyecto tuvo efectos significativos en la economía local. Durante su fase de construcción generó más de 7.300 empleos, impulsando la actividad económica en los estados de Minas Gerais y Espírito Santo. La ejecución de la obra representó importantes desafíos técnicos debido a las condiciones geográficas y climáticas de varias de las zonas intervenidas. Para superar estas dificultades, ISA implementó soluciones innovadoras que permitieron optimizar los tiempos de construcción y reducir impactos ambientales.

Entre ellas se destacó el uso de drones para el tendido de cables y la poda de vegetación, así como la instalación de estructuras especiales de gran altura que minimizaron la intervención sobre el entorno natural. La puesta en operación de Piraquê 16 meses antes del cronograma previsto por la Aneel representa un avance significativo para el sistema energético brasileño, al acelerar la incorporación de nuevas fuentes renovables y reforzar la seguridad del suministro eléctrico. Según ISA Energía, el proyecto constituye un aporte concreto a los objetivos de descarbonización y modernización de la infraestructura energética del país. “Con el proyecto Piraquê hacemos una contribución concreta a la transición energética de Brasil, al habilitar el transporte de grandes volúmenes de energía renovable y fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico. Este logro no solo demuestra nuestra capacidad de ejecutar proyectos de alta complejidad con excelencia, sino que también acelera el cumplimiento de nuestras metas estratégicas hacia 2040, impulsando un sistema más limpio, resiliente y sostenible”, afirmó Gabriel Jaime Melguizo, vicepresidente de Transmisión de Energía.